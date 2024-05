Ieri, sui social è circolata l’immagine di un giovane uomo che dormiva su una panchina lungo il viale adiacente alla Villa comunale di Cerignola, nel pieno centro cittadino.

La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti, alcuni dei quali hanno scattato foto e segnalato la presenza dell’uomo sui social, suggerendo che potesse aver bisogno di aiuto.

In risposta ai commenti che sollecitavano l’intervento dei servizi sociali comunali, la Vicesindaca Maria Dibisceglia ha pubblicato un post informativo. Ha ricordato ai cittadini la disponibilità del servizio di Pronto Intervento Sociale per situazioni simili. “La segnalazione del giovane che dormiva su una panchina è stata ovviamente presa in carico. Tuttavia, quando si verificano circostanze del genere, è fondamentale attivare i servizi preposti. L’amministrazione comunale di Cerignola ha attivato un numero di pronto intervento, utile proprio in casi come questo. Chiamate il numero 800940174, segnalate il caso e chiedete un intervento immediato”, ha dichiarato la Dibisceglia.

La Vicesindaca ha inoltre sottolineato che pubblicare post sui social media non risolve concretamente il problema, ma spesso genera solo inutili polemiche.

Lo riporta Cerignolaviva.it