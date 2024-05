Baby-gang in azione nella zona “Mezzaluna” di Foggia, compresa tra piazza Padre Pio e San Pio X.

A segnalare gli episodi sono alcuni residenti, che denunciano atti vandalici e danneggiamenti a causa del lancio di sassi contro auto in transito e abitazioni. Secondo una delle vittime, i responsabili sarebbero ragazzi di circa 12 anni. Questo fenomeno, ormai ricorrente in città, ha colpito diversi quartieri negli ultimi mesi: dal Rione Biccari al quartiere “Macchia Gialla”, arrivando ora anche nella zona conosciuta come “Mezzaluna”.

Lo riporta Foggiatoday.it