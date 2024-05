Grandissimo Valerio Santoro di Manfredonia, terzo assoluto nella Run for Foggia: "Grazie a Dario e a tutti"

Foggia. Grande successo per la 2° edizione della “Run for Foggia”, dove più di 1000 atleti si sono dati battaglia nella 10.10 km omologata Fidal.

Da evidenziare il terzo posto assoluto del manfredoniano Valerio Santoro, Atleta della polisportiva Eppe Merla con il crono di 35.5. Il gradino più alto del podio va a Pardo La Serra dell’Atletica Alessandria con il crono di 33.40, in seconda posizione Domenico Ricatti con il crono di 34.55 dell’A.s.d Corri Castrovillari.

“Penso che nello sport bisogna dare sempre il massimo, perché alla fine della competizione non ci deve essere la frase e ma se avessi. Oggi era una giornata particolare per me, venivo da allenamenti duri dopo lavoro, sacrifici sia a livello fisico che mentale. Oggi chiudo con un personale 35:00 min su 10.05 km, togliendo i 50 mt sono riuscito a scendere sotto la soglia dei 35 minuti. Un po’ di delusione sul tempo perché ci tenevo a regalare 33.50 a mio fratello e coach Dario Santoro. Nelle settimane precedenti ci siamo allenati per questo crono”, ha detto Valerio Santoro a StatoQuotidiano.it

“Compenso questo crono con una bella soddisfazione personale, piazzandomi 3°assoluto e 2° di categoria su oltre 1000 partecipanti, su una gara Nazionale omologata. Grazie e doveroso alla mia famiglia sportiva Polisportiva Eppe Merla, oramai una garanzia di sport e amicizia. Grazie alla mia famiglia che a distanza non fa mancare mai il loro sostegno”, ha concluso Valerio Santoro.

