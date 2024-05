Torremaggiore. “Su via Sacco e Vanzetti, che è una delle arterie fondamentali di Torremaggiore, il mood del “purché si faccia”, tanto osannato dai sostenitori del centrosinistra, è una drammatica realtà”. Lo afferma la candidata Sindaco di Torremaggiore, Margherita Di Pumpo, che spiega: “Quello che si presenta oggi agli occhi dei cittadini torremaggioresi è l’ennesimo esempio di lavoro urbano ideato senza studio del contesto e della conformazione naturalistica del paese e portato avanti con assoluta mancanza di accortezze anche in termini di sicurezza.

Dopo il disagio che la chiusura di piazza Incoronazione e i lavori della strada a doppia corsia in questione hanno causato per mesi alla circolazione e ai residenti, a fronte di un’amministrazione che evidentemente era troppo impegnata a “sparare i botti di fine mandato” per approntare un provvisorio piano di circolazione alternativo, quello che ora conta è il risultato.

La strada oggi si presenta spaccata scenicamente a metà, con un marciapiede rimesso a nuovo, con tanto di piantumazione di alberi nuovi, sia pur a fronte del divellere e lasciar appassire quelli storici perfettamente sani, e un marciapiede diroccato che ha bisogno di rifacimento. Ma quello che più salta all’ occhio – prosegue Margherita Di Pumpo – è proprio il parcheggio centrale. È stato scelto il grigliato drenante, una soluzione desueta e che comunque implica una serie di accortezze che non sono state adottate nella posa. La sua applicazione implica un riempitivo che deve prevedere al limite degli argini, a maggior ragione se il terreno, come nel caso di via Sacco e Vanzetti, presenta una consistente pendenza. Questo al fine di evitare che le piogge trasportino il brecciame lungo la strada, con ulteriore disagio. C’è di più: lo spazio centrale non è solo uno spazio, ma un vero spartitraffico tra due carreggiate con sensi di circolazione inversa.

La natura della posa in opera attuale non permette di camminare agevolmente se non con scarpe comode e senza ulteriori ingombri (tacchi femminili, bastoni per anziani). Motivo per cui si è costretti a passare lungo le strade transitabili tra le varie isole di parcheggio, praticamente in mezzo alle macchine.

Anche un profano sa che ogni isola doveva essere dotata di un corridoio di transito, per pedoni, per disabili, passeggini e pedoni. Un altro esempio di lavoro pubblico di questa amministrazione uscente venuto davvero male e che non tiene assolutamente in considerazione la sicurezza dei cittadini”, conclude Margherita Di Pumpo.