Manfredonia. “Il mio messaggio non era diretto a nessuno in particolare, ma come si può bene intuire, se fossi stata io una sindaca, per rispetto alla disabilità non lo avrei utilizzato in quel modo”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it la dottoressa Monica Mantovano, imprenditrice, presidente Fidapa, presidente Ars, nel direttivo delfino , socia Archeoclub.

La vicenda è correlata al recente utilizzo del Luc a Manfredonia, dopo mesi di chiusura (vedi post in basso).

“È un episodio che non è avvenuti solo ieri o l’altro ieri, ma succede da molto tempo. Come rappresentante delle associazioni di disabilità, che si occupano da anni di queste tematiche, abbiamo prove e testimonianze di quanto è stato fatto per i ragazzi, gli anziani e il sociale. Il LUC non è un capriccio mio, ma ci è stato affidato un paio di volte alla settimana. Il LUC si trova in una posizione strategica, dove tutti i ragazzi possono accedere tranquillamente, un luogo dove le carrozzine possono muoversi senza problemi. Non ci sono barriere architettoniche, quale luogo migliore per le nostre attività”.

“Mi sono posta una domanda: questa città ha tantissimi problemi, e con la caduta dell’Amministrazione è successo qualcosa di strano. Una Commissaria con mille problematiche ha pensato come prima cosa di chiudere il LUC. Non capisco e non voglio conoscere le motivazioni, ma trovarsi in una situazione in cui si ha l’affidamento per laboratori e poi, il lunedì dopo il Carnevale, trovarsi con il LUC chiuso, mi ha dato da pensare.

Oggi, dopo quattro mesi, ci ritroviamo a passeggiare sul lungomare e vediamo il LUC pulito, aperto e adibito per funzionalità politiche. Ma in questa città dove viviamo, e invece di difendere e dare priorità alle vere necessità, ci ritroviamo a dover strumentalizzare una semplice affermazione per altri scopi che in questo momento non voglio approfondire”.

IL POST SU FACEBOOK

“Trovo davvero interessante, educativo, sociale, culturale RIAPRIRE il LUC e adibirlo in questi giorni per i comizi elettorali! Intanto RiCominciamo così! Chiuso da oltre 3 mesi senza preavviso con attività in corso ( e che attività) messi fuori alla porta, cilindretti cambiati! Le motivazioni? Ripulirlo e ridarlo all’ uso per cui è nato ! In attesa della prossima amministrazione! Come se tutte le attività svolte negli ultimi anni fossero in contrasto con quello che è il Luc! lABORATORIO URBANO CULTURALE! Difficile capire le menti umane ! Eppure mi ero illusa che il bene avesse il sopravvento al potere! In ogni situazione appartenente all’ individuo o alla collettività esistono delle priorità OGGETTIVE, finché nn si darà spazio a queste priorità, e’ voglia e stravoglia a parlare di cambiamenti. Quando si decide di alzare un palazzo, si parte dalle fondamenta e lo si innalza! Quando le fondamenta vengono maltrattate e’ impossibile alzare un palazzo nella maniera oggettiva! Manfredoniani. Manfredonia appartiene a noi! Ogni tanto difendiamola! Andiamo avanti!

Un’ ora fa! “ Monica perché noi non potevamo andare più dentro al Luc e ora sta aperto e si può andare? “ ……………………. Attimo di silenzio e magone! ……………………. Perché c è una delibera che permette alle persone di usarlo ‘ Monica e cosa è la delibera? Non potevi prenderla anche per noi?

No! Non ho potuto! E mi spiace! Ma nn vi preoccupate! Monica ma tu ci hai detto che dovevamo aspettare che arrivava il sindaco e poi parlavamo, ma il

Sindaco ancora non c è! Booooo ma ti passo mio fratello, spiegalo a lui!!!! No comment!

Se fossi stato un candidato sindaco per rispetto a quello che è stato fatto a questi ragazzi mai e poi mai avrei utilizzato il Luc in questo momento. Il buon esempio è per tutti, e dovrebbe essere di tutti nel rispetto di tutti.Io mi vergogno! Parliamo di disabilità? No meglio di no! Ci sn giorni Che serve parlarne! Oggi non è il caso.

LA DISABILITÀ NON HA COLORE POLITICO

L INCLUSIONE NON HA COLORE POLITICO

IL RISPETTO NON HA COLORE POLITICO

L AMORE NON HA COLORE POLITICO”