Torna nelle più belle località di mare di Puglia la sesta edizione del festival Porto Rubino, la rassegna organizzata dal cantautore Renzo Rubino, pronto a salpare dal 15 al 21 luglio. «Avevamo la necessità di intitolare le nuove tappe per raccontare nuove storie e far vivere nuove esperienze – rivela il cantautore – il festival sarà sempre di più un luogo in cui vivere il mare sotto altri punti di vista, non solo musicale, diventando un vero e proprio spettacolo».

Ogni serata sarà dedicata a un tema marino ben preciso, che guiderà il pubblico in questa odissea musicale e non: qui il programma nel dettaglio

15 luglio – Vieste (FG): Poeti – ingresso gratuito – Un omaggio al cantautorato italiano contemporaneo, tra versi e melodie che raccontano storie di mare e di terra, con:

○ Joe Barbieri

○ Colapesce Dimartino

○ Dente

○ Elasi

○ Mannarino

○ Riccardo Sinigallia

17 luglio – Giovinazzo (BA): Pirati – Tra avventura e ribellione, un palcoscenico pronto ad accogliere le personalità corsare e intraprendenti protagoniste della serata:

○ Morgan

○ Nada

○ Piero Pelù

○ Renzo Rubino e La Sbanda

19 luglio – Monopoli (BA): Sirene – Un tributo al fascino senza tempo delle sirene, con un vortice di voci femminili che incantano e ammaliano. Protagoniste di questa serata:

○ Arisa

○ Bluem

○ Ditonellapiaga

○ Drusilla Foer

○ Gaia

○ Sara Penelope Robin

21 luglio – Tricase Porto (LE): Rosa dei Venti – Un caleidoscopio di sonorità diverse, ognuna con la sua bellezza e la sua unicità, a rappresentare la ricchezza e la varietà del panorama artistico contemporaneo, con:

○ Malika Ayane

○ Marco Castello

○ Lucio Corsi

○ Mace

○ Maria Antonietta e Colombre

○ Popa

○ Populous

○ Studio Murena

I biglietti per le tappe saranno disponibili in prevendita su Vivaticket.com a partire dalle ore 12 del 27 maggio.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.