Gentile Direttore,

mi rivolgo al suo giornale, conosciuto come la VOCE DELLA CITTÀ e soprattutto della VERITÀ. Recentemente, alcune fonti di informazione, o meglio di disinformazione, stanno cercando di screditare figure e personaggi considerati “NON ALLINEATI E/O SCOMODI”. Oggi è toccato a me essere preso di mira da un sedicente cronista, che in realtà è solo un mistificatore dei suoi progetti!

Questo individuo si diverte a pubblicare sui social eventi preistorici, sperando di attrarre o divertire chi gli presta attenzione. Per quanto mi riguarda, “Non ho mai negato il mio passato e le mie scelte”. Ho partecipato al progetto politico “Noi con Salvini” ma in seguito l’ho abbandonato. Ho fatto altre scelte, sempre guidate da un forte spirito di libertà. Le ideologie a cui ho aderito sono sempre state mie personali.

Concludo invitando questi diffamatori seriali a informarsi bene prima di diffondere disinformazione! Continuando così, anziché stimolare i lettori, collezionano solo figuracce! Siamo sempre disponibili a qualsiasi confronto utile. Questa volta ho scelto MASUCCI SINDACO. La prossima volta, magari, con lo stesso spirito di libertà… si vedrà!

Grazie Direttore, per la sua sempre cordiale ospitalità,

FANELLI ROBERTO.

