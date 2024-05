Sant’Agata di Puglia. Richiesta urgente per la sistemazione della SP 119 (foto)

Sant’Agata di Puglia. In data 20 maggio 2024, un nutrito gruppo di cittadini di Sant’Agata di Puglia e dei comuni limitrofi ha indirizzato una lettera al Presidente della Provincia di Foggia e, per conoscenza, alla Senatrice Gisella Naturale, sollevando un grave problema che affligge la SP 119. La strada, fondamentale arteria di collegamento tra i paesi di Sant’Agata di Puglia, Accadia, Monteleone, Anzano e Panni con il capoluogo Foggia, versa in condizioni di estrema precarietà.

Il manto stradale della SP 119 è dissestato da anni, con una presenza preoccupante di buche di grandi dimensioni. Questo stato di degrado non solo rende difficoltosa la percorrenza della strada, ma costituisce anche un serio pericolo per gli automobilisti. In particolare, all’incrocio con la strada per Ascoli Satriano, San Potito e in prossimità della Contrada Ciommarino di Sant’Agata di Puglia, si forma un vero e proprio “laghetto” durante le piogge, creando situazioni di alto rischio. Molti veicoli sono stati costretti a uscire di strada o sono rimasti impantanati nell’acqua stagnante, rendendo evidente l’urgenza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

La SP 119 riveste un ruolo cruciale per le comunità locali. È la principale via di collegamento per chi deve recarsi a Foggia per lavoro, studio o altre necessità quotidiane. Inoltre, rappresenta la strada principale per i soccorsi: ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. Le condizioni attuali della strada rallentano significativamente questi servizi, mettendo a rischio la vita dei cittadini in caso di emergenze.

Gli abitanti delle aree interne, già afflitti da problemi di spopolamento e carenza di servizi, trovano nella situazione della SP 119 un ulteriore motivo di sofferenza. Il dissesto stradale provoca danni considerevoli ai veicoli, aumenta i tempi di percorrenza e rende la vita quotidiana sempre più difficoltosa. La situazione richiede interventi tempestivi per evitare che la qualità della vita nelle aree interne peggiori ulteriormente.

Il comitato “Masserie Santagatesi”, rappresentato dall’Avv. Antonietta Russo, ha formalizzato la richiesta di intervento con una lettera indirizzata alle autorità competenti. Nel documento si chiede al Presidente della Provincia di Foggia di prendere atto delle problematiche esposte e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la sistemazione urgente della SP 119.

L’appello non è solo una richiesta di intervento infrastrutturale, ma un grido di aiuto per migliorare la sicurezza e il benessere della comunità. I firmatari, che rappresentano una vasta parte della popolazione locale, esprimono la loro fiducia nelle istituzioni, sperando in una risposta sollecita e risolutiva.

La situazione della SP 119 non è più sostenibile. È necessaria una risposta pronta ed efficace da parte delle autorità per garantire la sicurezza degli automobilisti, facilitare il lavoro dei servizi di soccorso e migliorare la qualità della vita nelle aree interne della provincia di Foggia. La speranza è che l’appello del comitato “Masserie Santagatesi” non cada nel vuoto e che si possano vedere presto interventi concreti sulla strada. Solo così si potrà evitare che questa situazione continui a rappresentare un costante pericolo e disagio per la popolazione locale.