“Ringrazio Mario e Giuseppe per essere qui stamattina,” ha esordito il Sindaco di Torremaggiore (Fg), Dr. Emilio Di Pumpo, mercoledì 15 maggio presso la Casa Comunale, rivolgendosi a due giovani concittadini che si sono distinti nelle attività culturali e artistiche.

I due protagonisti dell’incontro sono Giuseppe Luigi Iannetti, showman televisivo pugliese che ha brillantemente condotto la 19ª edizione di “Sanremo doc”, e Mario Garofalo, titolare de “La Gardenia” a Torremaggiore, vincitore dell’ottava edizione di “Sanremo Bouquet”.

“Questo riconoscimento è per aver portato in alto il nome della nostra comunità, impegnandovi con dedizione e sacrifici nelle vostre rispettive arti e mestieri,” ha proseguito il Sindaco, lodando i successi artistici dei due giovani.

“Questi due ragazzi continuano a diffondere il buon nome del nostro territorio a livello nazionale, in particolare a Sanremo,” ha aggiunto il Sindaco Di Pumpo, sottolineando il merito di Giuseppe e Mario, che hanno raggiunto importanti traguardi nonostante le difficoltà lavorative e professionali del Sud Italia.

“Giuseppe e Mario rappresentano il meglio della nostra Torremaggiore. Ragazzi che si fanno strada da soli attraverso la loro arte, il loro lavoro e la loro passione. Per noi è un orgoglio vederli apparire sulle principali emittenti televisive e leggere dei loro successi sui giornali. È stato emozionante vederli coinvolti in una realtà come Sanremo, un palcoscenico di musica nazionale e internazionale dove si sono distinti,” ha dichiarato con entusiasmo l’Assessore alla Cultura, Ilenia Coppola.

Entrambi i giovani, visibilmente emozionati e onorati per il riconoscimento, hanno esteso i loro ringraziamenti alle rispettive famiglie con profonda commozione, rendendo il momento indimenticabile. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza per l’Amministrazione di continuare a sostenere la comunità come una grande famiglia bisognosa di cure e attenzioni.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’intera Amministrazione Comunale di Torremaggiore, all’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Lucia De Cesare, e al Consigliere Comunale Raffaele De Santis. Tra i presenti c’erano anche alcuni cittadini e rappresentanti locali, tra cui Antonio Quagliano di Antony Sposo e Cerimonia Uomo, Carmen Riccio, Presidente dell’Associazione “Mirko Valerio Emanuele”, Raffaella Di Monte in rappresentanza del Gruppo Teatrale “Il Baffo odv” e degli Arcieri Storici “Turris Maior” di Torremaggiore, e lo storico Ciro Panzone.

Lo riporta Lagazzettadisansevero.it