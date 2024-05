Un nuovo capitolo per Strada Facendo. Rotice: “Noi coerenti con le idee e soli contro tutti” - ph STATOQUOTIDIANO.IT

Gianni Rotice volta pagina e lo fa ripartendo con la lista che lo appoggiò due anni e mezzo fa “Strada Facendo”, la stessa che ora sostiene il candidato Sindaco Vincenzo Di Staso, appoggiato da Lega, UDC, Puglia Popolare e la civica Chiamami per nome.

Una scelta quella di abbandonare la candidatura in prima persona, dettata certamente dalla voglia di rimettere mano a progetti amministrativi interrotti a causa della prematura fine della consiliatura, ma anche e soprattutto dalla volontà di sostenere sodali e compagni di viaggio di un’esperienza politica bruscamente interrotta, come spiega a StatoQuotidiano.

“La nostra compagine é molto laboriosa, i ragazzi sono più forti di prima, abbiamo presentato un gruppo a supporto di Vincenzo Di Staso, un uomo che è stato nella macchina amministrativa durante il mio mandato e che ne conosce bene le dinamiche”, spiega.

“Ciò che è stato é noto ai più, la raccolta delle firme di 13 pavidi consiglieri ha interrotto un processo amministrativo importante. Ci saremmo aspettati il giorno seguente una discussione sui temi, ma era evidente che c’era una fretta di operare uno strappo per ragioni del tutto egoistiche e personali di qualcuno.

L’amministrazione Rotice è andata a casa ma senza perdere la faccia. All’epoca si era penso il senso del bene comune e mi sono trovato nella condizione di togliere le deleghe a personaggi che oggi se ne dolgono ancora.



I fatti ci hanno dato ragione e oggi bisogna fare un plauso a quei ragazzi che si sono candidati, a quelli della lista Chiamami per nome e a coloro i quali sono scesi in campo con l’UDC.

Siamo entro l’area di Centro Destra che ci contraddistingue da sempre per pensiero ed ideologia, senza perdere l’identità politica.

Abbiamo volutamente evitato di fare una mistura di liste improvvisate con elementi di centro destra e affiancati da persone di centro sinistra, perché per noi la coerenza è fondamentale”, racconta ancora l’ex Sindaco, per il quale la ferita è ancora aperta ripercorrendo lo strappo consumato con Forza Italia e analizzando il percorso amministrativo tracciandone gli elementi che ritiene siano stati positivi per la città.

“Due sono le caratterizzazioni di un’amministrazione civica: la relazione di fine mandato del Sindaco e la consistenza di cassa ed entrambi ci danno ragione della bontà del nostro agire. Ciò ci dice che l’amministrazione Rotice è andata a casa per altre ragioni di natura personalistica, non certo per inadempienze o errori. A valutare oggi il percorso di una compagine che è stata fermata nel suo lavoro e che oggi si presenta alla città saranno gli elettori, gli unici e soli a decidere chi dovrà amministrarli. Ognuno si gioca la sua carta ed è giusto che sia così. Noi ci siamo e siamo più forti di prima”, conclude.