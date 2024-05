Martedì 28 maggio verrà inaugurata una grande ruota panoramica, alta 32 metri, che diventerà una delle principali attrazioni dell’estate a Vieste. Le operazioni di montaggio inizieranno già domani nell’area scelta per l’installazione, ovvero la testata del molo di sopraflutto del porto turistico, vicino alla banchina dove attraccano le motonavi per le Isole Tremiti.

L’assessore ai Grandi Eventi, Tano Paglialonga, ha comunicato che il Comune di Vieste non sosterrà alcuna spesa per l’installazione, avendo semplicemente concesso gratuitamente l’occupazione del suolo pubblico. Il progetto è stato proposto da Jorge Lorenzo Guerrero, ex pilota e campione mondiale di MotoGP, in collaborazione con la Jody Luxury Events s.r.l. per la stagione estiva 2024.

Dalla delibera della Giunta comunale che autorizza l’installazione e il funzionamento della ruota panoramica per tutta l’estate, emerge che Jorge Lorenzo Guerrero, celebre nome del motociclismo internazionale, sarà presente a Vieste per la cerimonia di inaugurazione. Inoltre, l’ex pilota promuoverà la ruota panoramica e gli eventi estivi di Vieste sui suoi canali social.

Durante l’estate sono previste serate a tema e iniziative di solidarietà, arricchendo ulteriormente l’offerta turistica della città.

