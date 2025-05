Si apre una nuova fase nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi, 20 maggio, erano previsti gli interrogatori di due protagonisti chiave: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, e Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine. Tuttavia, solo Stasi si è presentato davanti ai pm a Pavia, mentre Sempio non si è presentato, bloccato da un cavillo legale sollevato dai suoi avvocati.

Gli avvocati di Sempio hanno eccepito la mancanza di un “avvertimento” previsto dall’articolo 375 comma 2 lettera D del codice di procedura penale nell’invito a comparire, ritenuto fondamentale per la validità dell’atto. Hanno depositato una memoria per contestare la validità dell’invito, senza però presentarsi in procura. In base a questa contestazione, i pm potrebbero notificare un nuovo invito o decidere di procedere con misure coercitive in caso di ulteriore mancata presentazione.

La difesa di Sempio ha mostrato determinazione nella battaglia processuale, con l’avvocata Angela Taccia che ha definito la situazione come una “guerra dura senza paura”, facendo riferimento in modo provocatorio al codice di procedura penale.

Diversamente, Alberto Stasi si è presentato regolarmente e si è mostrato sereno e collaborativo, come confermato dalla sua difensora Giada Bocellari. Il suo interrogatorio potrebbe chiarire aspetti importanti riguardo ai rapporti fra gli amici del fratello di Chiara e la frequentazione della villetta di via Pascoli.

Anche la testimonianza di Marco Poggi, fratello della vittima e testimone chiave, è saltata perché prevista in contemporanea con l’interrogatorio di Sempio. Poggi sarà ascoltato dalla procura di Venezia, ma al momento non è stata fissata una nuova data.

Parallelamente, proseguono le indagini sul territorio: a Tromello, vicino a Garlasco, è stato dragato un canale su indicazione di un testimone. Nel corso dell’operazione sono stati trovati un martello da muratore e altri oggetti, potenzialmente collegati al delitto di 18 anni fa, e ora saranno sottoposti ad analisi.

Le recenti convocazioni e attività investigative indicano che i pm stanno lavorando su nuovi elementi per cercare di fare luce su uno dei casi più complessi della cronaca italiana.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.