Di Molfetta: “La Run For, prima volta a Foggia di un campionato italiano di atletica leggera”

“E’stata la prima volta che la nostra città ha ospitato un campionato italiano di atletica leggera, e la ‘Run For’, Master di 10 km su strada, è una delle manifestazioni più richieste d’Italia. Sono stati 2223 gli atleti che hanno partecipato, provenienti da 139 città di tutta Italia, che hanno avuto modo di apprezzare il circuito senza dislivelli e di alimentare un considerevole indotto, dato che hanno soggiornato per più giorni.

E’doveroso quindi da parte dell’Amministrazione Comunale ringraziare l’ Asd Foggia Running, la Fidal, la Polizia Locale, la Protezione Civile e quanti e quante hanno permesso lo svolgimento di una manifestazione così importante per la crescita del movimento sportivo, e i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo e comprensione per i disagi derivanti dal circuito e dalle deviazioni al traffico. Una bellissima pagina di sport in questa primavera di rinascita e speranza per la nostra città”.

E’ il commento di Domenico Di Molfetta, assessore allo Sport del Comune di Foggia e consigliere nazionale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), alla gara nazionale ‘Run For’ che si è svolta ieri mattina a Foggia.