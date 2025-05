MANFREDONIA (FOGGIA) – “Era il 26 febbraio 2025 quando feci l’intervista presso Stato Quotidiano, divenuta in seguito un articolo ben dettagliato, lamentando con carte alla mano, dell’ingiustizia commessa dal Comune di Manfredonia per la mancate assunzioni in ASE che a ottobre del 2024 aveva chiesto l’assunzione a TEMPO INDETERMINATO di 16 unità.

Nell’intervista parlai anche di come la visione del Sindaco Domenico La Marca, di una “Manfredonia città turistica”, sarebbe rimasta una semplice visione, spiegando che la città in cui viviamo per diventare una meta turistica dev’essere pulita cosa scostante visto che si usano unità a tempo determinato che sapendo che non riceveranno mai la stabilizzazione non sono motivate a svolgere gli incarichi affidati, basta vedere anche i post dei cittadini di Manfredonia che si lamentano sui social della mancata pulizia della città e ciò si conclude nel non possedere le famose bandiere blu.

Cosa sono le bandiere blu?

Le bandiere blu sono il riconoscimento dell’Unione Europea alle migliori spiagge e agli approdi turistici che hanno mostrato attenzione all’ambiente.

La valutazione si basa su 32 indicatori aggiornati periodicamente, tra cui l’efficienza degli impianti di depurazione e delle reti fognarie, la gestione dei rifiuti, la sicurezza e l’accessibilità delle spiagge, la qualità dell’arredo urbano e dei servizi turistici, le iniziative di educazione ambientale e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

Caro sindaco Domenico La Marca, come pensavi di far prendere a Manfredonia la bandiera blu se tu e i tuoi assessori non volete risolvere la questione ASE che è uno dei principali indicatori per ottenere la tanto agognata bandierina?

Ne sono entusiasti tutti i tuoi colleghi dei comuni limitrofi come Vieste, Peschici, Zapponeta, Rodi Garganico e Margherita di Savoia mentre Manfredonia ne è rimasta fuori.

Domande che meritano una risposta pubblica

E ora passiamo alle domande pubbliche che spero vorrai rispondere se non a me, fallo per i cittadini che ti hanno votato e per Niki Vendola che si è prestato per la tua candidatura a primo cittadino

Sei contento degli insuccessi che tu e la tua amministrazione statecollezionando?

Credi ancora di riuscire a mantenere le tue promesse?

A questa puoi anche non rispondere, le 16 famiglie a cui hai promesso la stabilizzazione in ASE entro ottobre 2024, stannoancora aspettando.

Cosa pensi di fare per ASE?

Perché non ti esponi pubblicamente dichiarando cosa hai o meglio non hai fatto durante il tavolo tecnico?

Perché non avete parlato della staffetta generazionale, possibile che l’assessore giuslavorista Mansueto non ha parlato di questa formula per aumentare le assunzioni e mettere più persone a lavorare?

A quale proposito le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno prolungato il bando di un anno se poi le assunzioni a tempo indeterminato non sono avvenute?

Altro problema che forse i cittadini di Manfredonia hanno preso sotto gamba è la Violazione dei diritti degli LSU che hanno citato in giudizio il Comune di Manfredonia e la partecipata ASE per i danni subiti non ottenendo il riconoscimento dei diritti economici e previdenziali spettanti.

Dove uscirà la cifra spropositata di €100.000,00 ciascuno per un totale di €1.700.000,00 che si andranno a sommare ai €2.500.000,00 della causa pluriennale sul terreno occupato dal comune più tutte le parcelle degli avvocati utilizzati e quelle delle controparti che chiedono le spese processuali al comune.

Cosa intende fare il Comune, già in dissesto finanziario, per pagare queste cifre?

Intendi fare come le amministrazioni precedenti che tanto piace ricordare alla maggioranza, e affibbiare i problemi alle successive amministrazioni o incominci a fare il sindaco e affronti/risolvi i problemi?

I giovani continuano a lasciare la città per ritornare in questa città, non per la sua bellezza o per esporre le competenze acquisite ma per la sola presenza dei genitori.

Per quanto può durare questo stillicidio?

Vogliamo parlare della questione comparti? Flora alta più di un metro che invade marciapiedi e strade e la Fauna fa sembrare che i residenti vivano in un parco.

Concluderai i lavori pubblici iniziati dalle precedenti amministrazioni?

Metterai fine alla sitcom, che non ha nulla di comico, riguardo l’urbanizzazione?

La questione stazione è un’altra spina nel fianco che ti sta creando più problemi di quanto preventivati vero? Dovresti sapere che una città che dichiari turistica (la si può solo immaginare perché fino ad oggi hai prodotto Fuffa), deve essere ben collegata e facilmente raggiungibile…

In Via GIUSEPPE DI VITTORIO c’è un’opera pubblica ferma da più di 30 anni, un sovrapassaggio che permetterebbe di raggiungere velocemente il lungomare di Siponto, visto che siamo nel 2025 e l’Unione Europea elargisce denaro per la realizzazione di opere ciclo-pedonali che garantiscono un utilizzo green della mobilità pubblica, perché non interpelli l’assessore alle Opere Pubbliche Francesco SHIAVONE che si è speso tanto per il Carnevale e cominciate a discutere e rivedere il progetto che sembra più che una cartolina da visita della città, un pugno nell’occhio dei turisti?

Vogliamo parlare della mancanza dei vigili? Dove sono? Quando aprirai un bando?

Con l’estate alle porte, chiederai più controlli agli organi preposti per evitare irregolarità contrattuali?

SINDACO PRETENDI CHE LA MINORANZA TI SEGUA MA COSA STAI FACENDO AFFINCHE’ L’OPPOSIZIONE SI FIDI DI TE?

SAI CHE IN POLITICA C’E’ UN DARE E UN AVERE?

I PROBLEMI CHE ASSILLANO MANFREDONIA SONO TANTI, SMETTI DI FARTI I SELFIE PUBBLICITA’ CHE PULISCI LA SPIAGGIA E DATTI DA FARE SERIAMENTE OPPURE DIMETTITI”.

Lo riporta il Cav. Francesco Dott. Lorusso.