Fabrizio Gifuni con le carte di Aldo Moro questa sera chiude ErETICA, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla”

Questa sera, al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, gran finale di stagione per ErETICA, il cartellone teatrale ideato e organizzato dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi. Questa sera l’attesa è tutta per Fabrizio Gifuni che porterà in scena il suo spettacolo “Con il vostro irridente silenzio”, incentrato sulle lettere e il memoriale che Aldo Moro scrisse nei 55 giorni di prigionia.

Lo spettacolo, anticipato ieri da un dialogo molto partecipato di Gifuni con il giornalista Felice Sblendorio e il regista Cosimo Severo nei nuovi spazi degli Apocrifi al Porto Turistico di Manfredonia, è in tournée dal 2018 con grande successo di pubblico e di critica.

Per Gifuni, “Con il vostro irridente silenzio” è un esperimento scientifico.

“L’esperimento che propongo in teatro consiste appunto in questo: avvicinare queste carte ai nostri corpi e ai nostri recettori sensoriali, come fossimo in presenza di un meteorite piovuto sul nostro presente da un altro tempo e da un altro spazio, per verificare appunto, sera dopo sera, se questo corpo è ancora in grado di produrre una temperatura e un campo magnetico significativo o se al contrario dovremmo concludere di trovarci in presenza di un corpo freddo e perduto nel tempo”, ha dichiarato ieri l’attore a Manfredonia.