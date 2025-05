Dopo aver conquistato con fatica la salvezza sul campo, il Foggia Calcio si ritrova ora ad affrontare una battaglia ben più complessa: salvarsi fuori dal rettangolo di gioco. La vittoria contro il Messina ha garantito la permanenza in Serie C, ma il destino societario è tutt’altro che sicuro.

Lunedì avrebbe dovuto segnare l’inizio di un nuovo capitolo per il club, ma si è trasformato in una delle giornate più buie: quattro arresti per estorsione ai danni del presidente Nicola Canonico, 52 Daspo emessi e, per la prima volta in Italia, un club professionistico posto in amministrazione giudiziaria. Una situazione che complica ulteriormente un già fragile scenario di cessione.

Le trattative per un passaggio di proprietà erano deboli anche prima di questi eventi. Ora, con il 6 giugno – data limite per l’iscrizione al prossimo campionato – che si avvicina rapidamente, l’ipotesi di una vendita appare quasi del tutto tramontata. I tempi sono strettissimi e i potenziali acquirenti scoraggiati da una situazione societaria sempre più intricata.

Tuttavia, una flebile speranza rimane viva, ed è legata proprio al patron rossonero. Nicola Canonico, nelle sue recenti dichiarazioni, non ha escluso la possibilità di un ripensamento: una scelta dettata anche dalla nuova cornice di tutela derivata dall’amministrazione giudiziaria, che potrebbe consentirgli di gestire il club con maggiori garanzie.

In questo momento, la permanenza di Canonico rappresenta l’unico scenario realistico per evitare il baratro dei dilettanti. Se l’imprenditore decidesse di iscrivere la squadra e rilanciare il progetto, il Foggia potrebbe continuare il proprio cammino tra i professionisti. In caso contrario, si prospetta una ripartenza dolorosa dai campionati inferiori.

Lo riporta antennasud.com.