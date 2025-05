Bari – Le condizioni di salute dell’ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis, condannato in via definitiva a nove anni per traffico e detenzione di armi ed esplosivi e a sette anni per corruzione in atti giudiziari, rappresentano un ostacolo insormontabile al regime carcerario.

È quanto emerge dalle valutazioni dei consulenti nominati dal Tribunale di sorveglianza di Bari, chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzione della pena nei confronti dell’ex magistrato, attualmente agli arresti domiciliari dal novembre 2021.

De Benedictis, coinvolto in diverse vicende giudiziarie tra cui il maxi arsenale nascosto nella villa di Andria appartenente all’imprenditore Antonio Tannoia e la condanna definitiva per i pagamenti di tangenti tramite l’avvocato Giancarlo Chiariello, si trova ora al centro di un delicato procedimento che riguarda la sua detenzione.

I consulenti nominati dal Tribunale – tra cui anche i periti della difesa (avvocati Saverio Ingraffia e Filippo Castellaneta) e i rappresentanti della procura generale – hanno concordemente evidenziato che le sue gravi patologie croniche e irreversibili rendono impossibile un adeguato trattamento sanitario in un istituto penitenziario.

La loro relazione sottolinea come il regime detentivo potrebbe compromettere ulteriormente la sua salute.

Il Tribunale di Bari si è riservato di decidere sulla richiesta di differimento dell’esecuzione della pena; la decisione finale arriverà nei prossimi giorni.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulle condizioni di salute dei detenuti e sui limiti del sistema penitenziario italiano nel garantire cure adeguate a soggetti con patologie gravi.

L’esito della decisione avrà importanti ripercussioni sul futuro processuale e sulla libertà dell’ex gip, che continua a essere sotto osservazione non solo per le questioni giudiziarie ma anche per le sue condizioni mediche.

Lo riporta bari.repubblica.it