Manfredonia (Foggia) — La recente scena di degrado e incuria che si è presentata nel Parco Pellegrino ha riacceso il dibattito sulla tutela degli spazi pubblici e sulla responsabilità civica dei cittadini.

Rita Valentino, Assessora del Comune di Manfredonia con delega alla “Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche”, non ha nascosto il suo sdegno di fronte all’ennesimo atto di inciviltà.

Questa mattina, l’area adiacente al parco si è presentata in condizioni indegne: rifiuti abbandonati ovunque, tra cui una busta dalla quale fuoriuscivano numerosi vermi, creando una scena ripugnante e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica.

La situazione è aggravata dal fatto che, davanti al condominio interessato, non era presente nemmeno un mastello regolare per la raccolta differenziata; al suo posto, solo buste lasciate a terra, segno evidente di comportamenti irresponsabili e in aperta violazione delle norme.

“È l’ennesima dimostrazione che non è il sistema di raccolta a essere inadeguato,” ha dichiarato Valentino. “Chi abbandona rifiuti in questo modo non è disattento, è incivile. Non c’è più spazio per alibi o giustificazioni.”

La politica locale ha immediatamente reagito: l’Azienda Servizi Ecologici (A.S.E.) è intervenuta prontamente per ripristinare decoro e pulizia dell’area, ma l’assessora sottolinea come questa sia solo una soluzione temporanea.

“Non possiamo continuare a correre dietro all’inciviltà di pochi a spese di tutti,” ha aggiunto Valentino.

Per questo motivo, sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia Locale e l’impiego di fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili. Chi verrà identificato sarà denunciato senza alcuna tolleranza.

“La città è un bene comune,” ha concluso l’assessora. “Chi la sporca o la umilia si mette contro l’intera comunità. Parco Pellegrino e ogni spazio pubblico saranno difesi con ogni mezzo disponibile. È finito il tempo della tolleranza.”

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare attivamente nella tutela degli spazi pubblici e a rispettare le regole per garantire a tutti un ambiente più pulito e vivibile.