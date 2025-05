Marco Verratti si prepara a un importante ritorno in Italia, non come calciatore, ma come investitore nel Pescara Calcio. Il centrocampista, che ha brillato sui campi europei, sta per acquisire il 40% delle quote della società, entrando in affari con il presidente Daniele Sebastiani. Questa operazione segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera, rafforzando il legame con la squadra che ha rappresentato il suo trampolino di lancio nel calcio professionistico.

Secondo quanto riportato da Il Centro, l’accordo preliminare è già stato sottoscritto e l’ufficialità dell’ingresso di Verratti in società sarà annunciata entro il prossimo mese. L’investimento ammonterà a circa 1,5 milioni di euro, cifra con cui Verratti rileverà le quote direttamente da Sebastiani, con cui ha intensificato i rapporti nelle ultime settimane. Il presidente stesso aveva anticipato una novità imminente.

Il ritorno di Verratti è atteso con grande entusiasmo dai tifosi del Pescara. Pur avendo espresso il desiderio di concludere la carriera da calciatore con questa maglia, il centrocampista tornerà in un ruolo completamente diverso, portando nuova visibilità al club e potenziali vantaggi in termini di marketing e sponsorizzazioni. Dopo due anni in Qatar all’Al Arabi, dove ha firmato un contratto da 30 milioni a stagione, Verratti ha già concluso l’esperienza e sta valutando i prossimi passi da intraprendere dopo il ritiro dal calcio giocato.

L’ingresso in società vedrà Verratti acquisire il 40% delle quote, mentre Sebastiani manterrà una quota leggermente superiore, considerando che il 10% è nelle mani del socio Victor Mesa e un ulteriore 10% è distribuito tra altri azionisti minori. Da tempo, inoltre, Verratti investe nella sua città natale Manoppello, dove ha avviato insieme alla moglie diverse attività imprenditoriali.

Lo riporta FanPage.it.