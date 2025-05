Mel Gibson a Matera per il sequel di “The Passion”: sopralluogo tra i Sassi per “La Resurrezione di Cristo”

Matera – La città dei Sassi si prepara ancora una volta a essere protagonista di un grande evento cinematografico.

Nella tarda mattinata di oggi, il regista premio Oscar Mel Gibson ha effettuato un sopralluogo tra le suggestive vie di Matera, in vista delle riprese del suo nuovo film: “La Resurrezione di Cristo”.

Dopo oltre vent’anni dal celebre “The Passion of the Christ”, Gibson torna nel cuore della Basilicata, luogo che già ospitò le scene più iconiche del suo primo capolavoro biblico.

Accompagnato da un ristretto team di collaboratori, il regista ha percorso via Bruno Buozzi, piazza San Pietro Caveoso e il caratteristico vico Solitario, rivivendo idealmente i luoghi che avevano fatto da sfondo alle sue prime riprese.

Il nuovo progetto cinematografico, destinato a riaccendere il dibattito pubblico come avvenne con il suo predecessore, prevede l’inizio delle riprese nel mese di agosto negli studi di Cinecittà.

Tuttavia, Matera non sarà l’unica location all’aperto nel Sud Italia: la troupe si sposterà anche a Ginosa, Altamura e nella Gravina di Laterza, confermando il forte legame tra Gibson e i paesaggi rupestri della Puglia e della Basilicata.

Il ritorno del regista americano nella città dei Sassi rappresenta un momento importante per il territorio, che si conferma come uno dei set naturali più suggestivi al mondo per produzioni cinematografiche di alto livello.

La presenza di Gibson e la sua attenzione ai dettagli promettono di portare nuova luce su Matera e sulla sua straordinaria bellezza.

L’attesa cresce tra gli appassionati e gli operatori del settore, pronti a vedere come questa nuova produzione contribuirà a rafforzare l’immagine internazionale della città lucana come location d’eccellenza per il cinema.

Lo riporta l’edicola.