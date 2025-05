Giugno porterà una sgradita novità per molti pensionati italiani: l’INPS inizierà a trattenere dalle pensioni le somme relative ai bonus da 200 e 150 euro erogati nel 2022, ma non dovuti. Si tratta dei contributi straordinari previsti dai decreti Aiuti e Aiuti-ter, concessi per contrastare l’impatto dell’inflazione e dell’emergenza energetica.

All’epoca, i bonus furono versati in modo automatico e rapido, senza attendere i controlli sui redditi. Tuttavia, erano vincolati a precisi limiti reddituali: 35.000 euro per il bonus da 200 euro, 20.000 euro per quello da 150. Oggi, dopo le dovute verifiche, chi ha ricevuto gli aiuti senza averne diritto dovrà restituirli.

Controlli sui redditi 2021 e recupero graduale

Il recupero si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi 2021, l’anno preso come riferimento per l’erogazione. In caso di superamento dei limiti, l’INPS procederà con trattenute mensili di 50 euro direttamente sulla pensione, fino al recupero completo delle somme indebitamente percepite.

Nel caso in cui la trattenuta diretta non sia possibile, il pensionato riceverà un avviso di pagamento con le istruzioni per il versamento tramite PagoPA.

Nessuna domanda da presentare, ma attenzione al cedolino

I pensionati non devono presentare alcuna richiesta: la procedura è automatica e gestita interamente dall’INPS. Tuttavia, è fondamentale monitorare il cedolino di giugno, disponibile online sul portale INPS, per verificare l’eventuale presenza della trattenuta.

Una misura annunciata, non improvvisa

Per quanto possa sembrare un fulmine a ciel sereno, il recupero era già previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione. L’INPS non ha modificato le regole, ma sta semplicemente applicando le disposizioni di legge.

Un intervento impopolare, certo, ma necessario per sanare un’erogazione che – pur motivata dall’urgenza – non sempre ha rispettato i criteri economici previsti.

