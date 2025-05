Premio Lupo: domenica la premiazione. Ospite d’onore Saverio Raimondo

si terrà lacon ospite d’onore il celebre stand-up comedian. L’evento avrà luogo, in Piazza Municipio.

Il Premio Lupo si conferma un punto di riferimento nel panorama letterario, un vero e proprio crocevia culturale che unisce i territori vicini di Puglia e Campania. Il progetto è promosso congiuntamente dai Comuni di Roseto Valfortore (fondatore), Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Foiano di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo e Castelfranco in Miscano, a testimonianza di un impegno condiviso nella promozione della cultura e della lettura.

La direzione artistica è della Piccola Compagnia Impertinente di Foggia, che ne cura anche l’organizzazione. Negli anni, il Premio ha ospitato personaggi di rango nazionale, tra cui Vladimir Luxuria, Fortunato Cerlino e Giorgio Tirabassi, che hanno dato lustro alle premiazioni dei vincitori.

La cerimonia del 25 maggio sarà l’occasione per celebrare i talenti emersi dall’edizione 2024 e per dare il giusto riconoscimento agli autori che si sono distinti. Saranno annunciati e premiati i vincitori delle due sezioni in gara: per i Racconti Brevi, il premio andrà a Simone Cusano di Sambuci (Roma) per l’opera “La Cavaliera di Tela”, mentre per la Sezione Infanzia, la vincitrice è Giulia D’Arcangelo di Foiano di Val Fortore con “La storia di Gomitolino”. Ciascun vincitore riceverà un premio in denaro di 800 euro.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose personalità. Saranno presenti i Sindaci di tutti i Comuni promotori, i membri della giuria che hanno selezionato le opere migliori, i vincitori e la direzione artistica. Un momento particolarmente atteso sarà l’intervento dell’ospite speciale della mattinata, Saverio Raimondo, che porterà il suo imprevedibile contributo alla celebrazione.

“La collaborazione tra i comuni della provincia di Foggia e quelli della provincia attigua di Benevento è più di una scommessa – dichiara Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della PCI -. Conosciamo le difficoltà dei piccoli comuni e altrettanto il loro grande desiderio di offrire anche attraverso la cultura un’alternativa turistica, sociale e di intrattenimento. I contenuti di questo premio non si limitano alla premiazione, ma come ogni anno da quando la Piccola Compagnia Impertinente ha avuto l’onore di guidare il Premio Lupo, si allargheranno agli eventi nei comuni partecipanti. Quest’anno saranno dedicati ai laboratori per i più piccoli, legati alla letteratura per l’infanzia e ai laboratori scientifici, grazie alla collaborazione con Mira Aps e Matilda Editrice”.