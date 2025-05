San Ferdinando di Puglia, agricoltori in protesta: nasce un comitato spontaneo contro la gestione del Consorzio di Bonifica

San Ferdinando di Puglia, 20 maggio 2025 – È nato ufficialmente il Comitato spontaneo degli agricoltori di San Ferdinando di Puglia, costituito per denunciare e contrastare la gestione definita “fallimentare” della crisi idrica da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata.

L’iniziativa arriva in seguito alla decisione del Consorzio di posticipare l’erogazione dell’acqua irrigua a metà maggio, decisione che ha suscitato forti preoccupazioni tra gli agricoltori locali, da sempre impegnati nella coltivazione di primizie come pesche e albicocche. Preoccupazioni che, secondo il neonato comitato, si sono rivelate fondate: alla data odierna, 20 maggio, nonostante nella diga di Capacciotti siano presenti oltre 26 milioni di metri cubi d’acqua, l’erogazione non è ancora iniziata, causando gravi danni economici.

“Abbiamo perso giornate intere di lavoro presidiando i punti di prelievo, aspettando un’erogazione che non è mai arrivata – si legge nel comunicato del comitato –. Dall’ente preposto continuano ad arrivare informazioni frammentarie e spesso contraddittorie. In una situazione di emergenza come questa, riteniamo inaccettabile l’assenza di un canale ufficiale di comunicazione da parte del Consorzio”.

Il comitato ha già conferito incarico a legali per valutare l’avvio di una class action contro l’ente di bonifica e si è attivato per coinvolgere anche gli agricoltori dei paesi limitrofi in un’azione comune. A partire da oggi, gli agricoltori di San Ferdinando dichiarano uno stato di agitazione ad oltranza, senza escludere future manifestazioni e azioni di protesta concrete.

Il comunicato è stato inviato agli organi di stampa e alle autorità competenti, inclusi i Prefetti di Foggia e Barletta, ai quali si chiede di avviare ispezioni sulla gestione e la manutenzione degli impianti, che, stando alle denunce del comitato, continuano a subire frequenti rotture senza adeguati interventi risolutivi.

La protesta degli agricoltori si fa dunque sempre più forte, nella speranza che le istituzioni ascoltino il grido d’allarme di un settore strategico per l’economia locale, oggi messo in ginocchio da una gestione definita “inefficiente e dannosa”.