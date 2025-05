San Marco in Lamis: eseguita ordinanza di custodia cautelare per assalto esplosivo a sportello ATM. Due giovani nei guai

San Marco in Lamis (FG), 20 maggio 2025 – È stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due giovani – un 20enne residente a Orta Nova e un 22enne originario di Foggia – ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto pluriaggravato, detenzione e porto illegale di materiale esplosivo. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso tribunale, al termine di un’articolata attività investigativa condotta sotto il coordinamento della magistratura inquirente.

L’indagine ha avuto origine a seguito dell’assalto compiuto lo scorso 28 novembre 2024 ai danni dello sportello bancomat di un istituto di credito situato nel centro urbano di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli autori – almeno quattro soggetti, tra cui i due destinatari della misura cautelare – avrebbero messo a segno il colpo utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un metodo ormai tristemente noto in ambito criminale, che consiste nell’introdurre un ordigno artigianale esplosivo nel distributore automatico di contante attraverso la fessura di erogazione, causando la deflagrazione del meccanismo interno per ottenere l’accesso al denaro.

La violenta esplosione, oltre ad aver consentito ai malviventi di impossessarsi di una somma pari a circa 28.000 euro, ha provocato ingenti danni strutturali al fabbricato della banca, suscitando grande allarme nella comunità locale. Subito dopo il colpo, i responsabili si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura, successivamente abbandonata nelle campagne circostanti, a pochi chilometri dal luogo dell’assalto.

Il recupero del mezzo da parte dei Carabinieri ha fornito elementi fondamentali per lo sviluppo investigativo. All’interno dell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto chiodi a quattro punte – utilizzati comunemente per ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle Forze dell’Ordine – oltre a strumenti da scasso, tra cui un’asta metallica compatibile con quella necessaria per l’inserimento dell’ordigno nel bancomat. Questi reperti, sottoposti a successive analisi tecniche, hanno contribuito a delineare il quadro indiziario nei confronti dei soggetti coinvolti.

Durante lo svolgimento delle indagini, è emerso che uno dei due giovani – il 20enne di Orta Nova – era già latitante dal 24 ottobre 2024, data in cui aveva eluso la notifica di un precedente provvedimento restrittivo. Il suo rintraccio è avvenuto il 27 febbraio 2025, grazie a una mirata operazione condotta dai Carabinieri, che lo hanno individuato in un casolare isolato nelle campagne di Stornarella (FG). All’interno dell’abitazione rurale, i militari della Stazione di San Marco in Lamis, con il supporto operativo dei colleghi della Compagnia di Cerignola, hanno fatto irruzione sorprendendo il giovane e procedendo al suo arresto in flagranza di reato.

Nel corso della perquisizione, le forze dell’ordine hanno sequestrato una pistola calibro .380 con matricola abrasa, corredata da munizionamento, oltre a ordigni esplosivi artigianali di elevata pericolosità e a circa 100 grammi di sostanze stupefacenti, suddivisi tra hashish e marijuana. Il materiale è stato prontamente repertato e posto sotto sequestro, mentre l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale competente.

L’intero procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, durante la quale la responsabilità penale degli indagati resta oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza, che gli arrestati non possono essere considerati colpevoli fino all’eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

Le indagini, tuttora in corso, mirano ora all’identificazione degli altri complici del colpo e all’approfondimento di eventuali collegamenti con analoghi episodi criminosi avvenuti nella provincia di Foggia e nei territori limitrofi. L’azione dell’Arma dei Carabinieri, sottolineano fonti investigative, prosegue con fermezza per contrastare il fenomeno dei furti esplosivi a danno degli sportelli bancomat, fenomeno che negli ultimi anni ha registrato un preoccupante incremento, non solo in Puglia ma anche a livello nazionale.

