Serie B, 21 anni di Playoff: quante volte vince chi arriva primo (terzo)? Con il format a 6 squadre la percentuale si abbassa dall’89% al 27%

playoff di Serie B, spesso ricchi di colpi di scena, consentono a una terza squadra del campionato cadetto il salto in massima serie, insieme a quelle che la raggiungono direttamente al termine della regular season. Un particolare studio di News.Superscommesse.it ha analizzato le 20 edizioni dei playoff, escludendo quella in corso, per scoprire quante volte la terza classificata ha vinto il mini torneo e quante no, tenendo conto della variazione del format: dai risultati emerge che nelle nove edizioni a quattro squadre, 8 volte su 9 è stata la terza classificata a vincere i Playoff (88,89% dei casi), ma la statistica si abbassa al 27% nel format a sei squadre: infatti, solo 3 volte su 11 la terza classificata ha vinto i Playoff. Ogni anno i, spesso ricchi di colpi di scena, consentono a una terza squadra del campionato cadetto il salto in massima serie, insieme a quelle che la raggiungono direttamente al termine della regular season. Un particolaredi News.Superscommesse.it ha analizzato le 20 edizioni dei playoff, escludendo quella in corso, per scopriree quante no, tenendo conto della variazione del format: dai risultati emerge che nelle nove edizioni a quattro squadre,è statadei casi), ma la statistica si abbassa alnel format a sei squadre: infatti, solola terza classificata ha vinto i Playoff.

Nelle nove edizioni con la partecipazione di 4 squadre, la terza classificata nella regular season è riuscita a vincere i Playoff in ben 7 occasioni, mentre soltanto in una di esse ciò non è avvenuto: la Sampdoria, posizionata al sesto e ultimo posto disponibile, riuscì nell’impresa di essere vincitrice in occasione della stagione 2011/12. In quella 2006/07, la prima e unica senza la disputa dei Playoff, il Genoa in terza posizione fu promosso direttamente in Serie A:

Stagione Regular Season Vincente Playoff Punti Vincente

3° in

regular

season 2004/2005 3° Torino 72 ✔️ 2005/2006 3° Torino 76 ✔️ 2006/2007 3° Genoa 78 ✔️ 2007/2008 3° Lecce 83 ✔️ 2008/2009 3° Livorno 68 ✔️ 2009/2010 3° Brescia 72 ✔️ 2010/2011 3° Novara 70 ✔️ 2011/2012 6° Sampdoria 67 ❌ 2012/2013 3° Livorno 70 ✔️ 8 su 9= 88.89%

Nelle undici edizioni con la partecipazione di 6 squadre la statistica di abbassa notevolmente: cresce la difficoltà delle terze classificate nell’ ottenere la vittoria dei Playoff. In sintesi, è accaduto di vedere il successo della terza classificata soltanto in tre stagioni (Frosinone nella 2017/18, Spezia nella 2019/20 e Venezia nella 2023/34), della quarta classificata in quattro stagioni (Cesena nella 2013/14, Bologna nella 2014/15, Pescara nella 2015/16 e Monza nella 2021/22), della quinta classificata in quattro stagioni (Benevento nella 2016/17, Hellas Verona nella 2018/19, Venezia nella 2020/21 e Cagliari nella 2022/23):