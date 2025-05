Si sblocca il raddoppio della Termoli-Lesina: un passo avanti per la mobilità nel Sud Italia

FOGGIA – Dopo oltre vent’anni di attesa, prende finalmente forma il raddoppio ferroviario della tratta Termoli-Ripalta-Lesina, lungo l’asse Pescara-Bari.

Un’opera attesa soprattutto dalla Puglia, storicamente penalizzata dai ritardi infrastrutturali sulla direttrice adriatica.

Domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 11.20, nella sala consiliare del Comune di Termoli, sarà firmato il protocollo d’intesa che sancisce l’avvio concreto del progetto.

Alla cerimonia sarà presente il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Insieme a lui interverranno il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il sindaco di Termoli Nicola Balice, l’amministratore delegato di RFI Aldo Isi, l’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi, il capo del Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto del MIT Enrico Maria Pujia e l’assessore regionale alle Infrastrutture Michele Marone.

Il progetto prevede la realizzazione di 33 chilometri di nuovo tracciato ferroviario: 25 chilometri tra Termoli e Ripalta, in parte in variante e in parte in affiancamento alla linea esistente, e 8 chilometri tra Ripalta e Lesina, interamente in affiancamento.

Un’infrastruttura strategica per tutta l’area adriatica, ma che rappresenta un passo fondamentale anche per ridurre l’isolamento infrastrutturale del nord della Puglia.

Finanziata con 700 milioni di euro e inserita nella Legge Obiettivo, l’opera consentirà di potenziare il trasporto merci e passeggeri, aumentando la capacità da 4 a 10 treni l’ora nelle tratte raddoppiate, e portando il numero complessivo dei treni da 80 a circa 200 al giorno.

Il primo lotto, finanziato anche con fondi PNRR, sarà completato entro il 2026, mentre la fine dei lavori sull’intera tratta è prevista entro il 2028.

Un risultato atteso da decenni, soprattutto in Puglia, che potrà finalmente vedere concretizzarsi un’opera cruciale per la sua connessione con il resto del Paese.

