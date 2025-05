Volley Club Manfredonia: Gara 2 dei Playoff, il Paladante si prepara alla spinta decisiva

Dopo l’entusiasmante vittoria ad Alberobello in Gara 1, mercoledì 21 al Paladante con inizio gara alle ore 20 , la Volley Club Manfredonia si appresta ad affrontare Gara 2 dei playoff con il morale alle stelle e un’intera città pronta a spingere i propri beniamini verso il prossimo turno. L’atmosfera al Paladante si preannuncia incandescente, con i tifosi desiderosi di replicare il tifo caloroso e assordante che ha caratterizzato le sfide precedenti e che si è rivelato un fattore determinante per le prestazioni della squadra.

La vittoria in Gara 1 ha confermato il grande valore della nostra Serie D Maschile, frutto di una regular season impeccabile e di un gruppo solido e coeso, composto quasi interamente da ragazzi del vivaio locale. Questa unità e l’attaccamento alla maglia, sono stati elementi chiave dei risultati raggiunti finora e saranno fondamentali anche nella prossima, cruciale, partita.

Gara 2 rappresenta l’occasione per chiudere i conti e avanzare nel cammino playoff. La squadra di coach Rinaldi scenderà in campo con la consapevolezza dei propri mezzi e la determinazione a non lasciare nulla al caso. L’obiettivo è chiaro: centrare un’altra vittoria per raggiungere la fase finale dei playoff.

Capitan De Mori e compagni in gara 1 hanno sfoderato una prestazione maiuscola, portando a casa una vittoria eccezionale. L’Alberobello, mai sconfitto in casa fino a sabato scorso, è un avversario di tutto rispetto, solido ed ostico con alcune individualità di spicco.

Adesso tocca anche a VOI. Invitiamo tutti gli appassionati a riempire il Paladante e a creare un’atmosfera unica, carica di energia e tifo. Il sostegno del pubblico è riconosciuto come un “fattore determinante” e confidiamo nella risposta dei tifosi, che in passato hanno sempre dimostrato il loro attaccamento alla squadra.

L’attesa per Gara 2 è palpabile a Manfredonia. I ragazzi della Volley Club sono pronti a dare il massimo, sostenuti da un pubblico che sogna insieme a loro. La stagione ha già regalato grandi emozioni, culminate nella promozione in Serie D della scorsa stagione e ora si punta a continuare questo straordinario percorso. La strada è ancora lunga, ma con l’unità e la determinazione che li contraddistingue, i nostri RAGAZZI riusciranno a far sognare, ancora una volta, la nostra città.

