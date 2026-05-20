Foggia, cambio di location per la manifestazione “No Moschea”

La Segreteria cittadina ha comunicato un cambio di location per la manifestazione “No Moschea a Foggia”, prevista per il 22 maggio alle ore 18, dopo la comunicazione ricevuta dalle autorità competenti.

La decisione è stata motivata dalla necessità di evitare sovrapposizioni logistiche e possibili disagi urbanistici, in considerazione dello svolgimento del Festival del Nerd, in programma proprio a partire dalla stessa data e nella zona inizialmente indicata per il presidio.

La nuova collocazione dell’iniziativa è stata quindi ufficializzata in modo definitivo: l’appuntamento si terrà sempre il 22 maggio alle ore 18, ma davanti al Pronao della Villa Comunale, all’ingresso principale.