Incidente sul lavoro, 34enne muore schiacciato da un muletto

Tragedia sul lavoro a Orta Nova, in provincia di Foggia, dove un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto un muletto. La vittima era il proprietario di un’azienda specializzata nella rivendita di mezzi agricoli, situata lungo la strada provinciale 81.

Secondo le prime informazioni, l’impatto si è rivelato fatale e il 34enne sarebbe morto sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: all’arrivo dei soccorsi non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Lo riporta rainews.it.