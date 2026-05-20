Musica, spettacolo e migliaia di persone nel cuore di San Severo per l’evento firmato RTL 102.5. La prima radio d’Italia è tornata tra la gente facendo tappa in Puglia, dove oltre 15mila persone hanno affollato la piazza per assistere alle performance di Amelie e DJ Alma.

Per oltre due ore di show, il centro cittadino si è trasformato in una grande festa a cielo aperto, tra musica, ritmo e intrattenimento. Il pubblico ha partecipato numeroso, cantando e ballando sulle note proposte dagli artisti protagonisti della serata.

Tra gli ospiti, Amelie, reduce da diversi successi musicali e attualmente in radio con il singolo “Non è Francesco” (by CanovA). Sul palco anche DJ Alma, voce del weekend di Radio Zeta, dove conduce “Radio Zeta Club”, programma dedicato alla musica dance e alle sonorità del momento.

L’evento ha regalato a San Severo una serata all’insegna del divertimento e della condivisione, confermando ancora una volta la capacità di RTL 102.5 di coinvolgere il pubblico con appuntamenti dal vivo capaci di richiamare migliaia di spettatori.

Lo riporta novella2000.it.