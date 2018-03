Vertenza La.Ma. Fruit, Rizzi e sindacati “fiduciosi”. Aggiornamento al 5 luglio

Di:

Zapponeta – VERTENZA La.Ma. Fruit di Zapponeta ( Focus ): svoltosi stamane a Foggia un Tavolo Tecnico in Prefettura organizzato da sindacati e Comune “per cercare una soluzione alle drammatiche problematiche rappresentate dai lavoratori agricoli della azienda”. Come si ricorderà la vertenza fa riferimento alla situazione di circa 250 braccianti agricoli della zona “cancellati senza una ragione dagli elenchi dell’Inps di Foggia” e dunque “senza il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, gli assegni familiari e tutti gli altri istituti previdenziali”.– “Il Tavolo Tecnico, la cui costituzione è stata richiesta espressamente dal Comune di Zapponeta si è concluso con un risultato che considero particolarmente soddisfacente – dice il sindaco– l’INPS di Foggia si è infatti impegnata a verificare con urgenza la situazione contributiva dei lavoratori interessati (procedimento i cui tempi tecnici sono stati calcolati in circa due settimane) per poter decidere – già nella prossima riunione – interventi specifici alla luce di una analisi particolare ed appropriata della situazione”. “Ritengo doveroso sostenere in tutti i modi i lavoratori agricoli di Zapponeta – siano essi dipendenti, imprenditori o commercianti – i quali contribuiscono, con il proprio impegno e con il proprio sacrificio, allo sviluppo di un settore ritenuto essenziale per la crescita del territorio: l’Agricoltura, la promozione delle nostre produzioni agricole e la commercializzazione dei frutti della nostra terra rappresentano ambiti di sviluppo che intendiamo tutelare con particolare vigore ed attenzione, anche in considerazione delle gravi difficoltà che hanno caratterizzato l’attività economica del settore negli ultimi mesi (non ultima la crisi recentissima per la psicosi “Escherichia Coli”)”.“L’aggiornamento è stato fissato al prossimo 5 luglio 2011 – dice a Stato, rappresentante locale dell’Ugl – Nell’incontro di stamane alla presenza dei rappresentanti sindacali di Cigl, Cisl, Acli, Comune, prefetto e ispettorato del Lavoro Inps, la volontà emersa è stata quella di risolvere nel breve la problematica dei lavoratori. Resto fiducioso – dice Del Vecchio – anche se l’Inps si è in un certo senso arrampicata sugli specchi per giustificare la situazione emersa. Necessario ora accelerare le procedure per l’accreditamento delle giornate di lavoro e il pagamento delle prestazioni dei lavoratori. Dopo le udienze già vinte dai dipendenti contro l’Istituto di previdenza sociale ora si è in attesa dell’accreditamento delle giornate lavorative”. Complessivamente si parla di somme che oscillerebbero tra i 2500 euro oltre agli assegni familiari, per complessivi 150 giornate di lavoro nel 2010.“Come sindacati ci siamo già attivati presso la(contro il mancato accreditamento di giornate lavorative, risultante dalla pubblicazione degli elenchi annuali, il lavoratore può presentare ricorso alla Cisoa – Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli – tramite la sede Inps competente territorialmente, entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio. Avverso la decisione della CISOA, è ammesso ricorso in 2° istanza alla Commissione Centrale Contributi Roma, per il tramite della Sede INPS competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ndR). Speriamo di essere ancora in tempo per salvare la disoccupazione agricola dei lavoratori”, disse a Stato il rappresentante Acli di ZapponetaRedazione Stato, gdf, riproduzione riservata