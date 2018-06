Agguato mortale a Vieste. Controlli e perquisizioni dei Carabinieri (FT)

Di:

Foggia/Vieste, 20 giugno 2018. Continuano le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia in seguito all’agguato mortale avvenuto ieri in località Mandrione, nel territorio di Vieste, che ha causato la morte del 22enne Giammarco Pecorelli e il ferimento di Cristian Trimigno, entrambi viestani e noti alle forze dell’ordine.

I fatti sono avvenuti verso le ore 12, 12.15 di eri, nei pressi della citata contrada Mandrione, sita ai lati della Str. Vic. Vieste – Peschici (Sp89 Garganica, Sp52 bis).

La vittima è ritenuta dagli inquirenti vicina al “clan Perna”.

Pecorelli e Trimigno sarebbero stati affiancati e raggiunti dai colpi d’arma da fuoco; il giovane ferito sarebbe riuscito a salvarsi durante la fuga.

Settimo omicidio nel Viestano dopo la morte del boss Angelo Notarangelo, 2 i tentati omicidi, un giovane scomparso nel nulla

Da raccolta dati, si tratta dell’ottavo omicidio nel Viestano dopo la morte di Angelo Notarangelo, coinvolto e condannato nell’ambito dell’operazione “Medioevo”, classe 1977, ucciso in un agguato il 26 gennaio 2015 sulla Mattinata – Vieste.

Il 25 aprile 2018 era stato ferito Antonio Fabbiano, raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco all’addome mentre era sotto la sua abitazione in via Tripoli a Vieste, e deceduto all’indomani dei fatti a Casa Sollievo della Sofferenza. Precedentemente: il 6 aprile 2018 Giambattista Notarangelo, Vieste – classe 1972, vittima di un agguato in località Palude Mezzane, zona interna sulla Vieste – Peschici. Giambattista fu coinvolto, nell’aprile 2011, nell’operazione “Medioevo“, con 7 ordinanze di custodia cautelare eseguite tutte a Vieste dai Carabinieri della Compagnia di Vico e del Reparto operativo del Comando provinciale di Foggia. Tra gli arrestati, coinvolti nell’operazione, lo stesso boss Angelo Notarangelo, e Marco Raduano, classe 1983, ferito nel marzo corso nel corso di un agguato a Vieste.

Precedemente vittime nella lotta sanguinosa tra i clan locali: Onofrio Notarangelo, Vincenzo e Giampiero Vescera, Omar Trotta; due invece i tentati omicidi, ai danni di Girolamo Perna e del citato Marco Raduano.

Nessuna notizia invece di Pasquale Notarangelo, figlio di Onofrio, nipote di Angelo, il giovane di 26 anni del quale non si hanno più notizie dallo scorso 24 maggio 2017.

