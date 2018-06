Autovelox: multa nulla se generica

Di:

Comuni: è finita la pacchia. È finito cioè il tempo in cui gli agenti della polizia, dopo aver installato l’autovelox, potevano mettersi sul margine della strada e attendere i click della macchina fotografica, senza preoccuparsi di nient’altro. Dopo che la Cassazione ha stabilito che è sempre necessario fermare il conducente al momento dell’infrazione o, in caso contrario, spiegare nel verbale le reali (e non generiche) ragioni che hanno reso ciò impossibile, ora anche i giudici di pace si stanno adeguando al nuovo e più rigoroso orientamento. E la conferma viene da una recente pronuncia del giudice di pace di Torre Annunziata. In sintesi, nel momento in cui l’eccesso di velocità non viene contestato subito al conducente, la multa imbustata e spedita a casa del proprietario del mezzo deve indicare qualcosa in più rispetto alle norme violate, alle sanzioni e alle modalità di pagamento: le concrete motivazioni che hanno impedito la cosiddetta «contestazione immediata». Insomma, in materia di autovelox, la multa è nulla se generica.

fonte laleggepertutti