De Leonardis: “Salvo il lavoro del personale dei centri per l’impiego”

Di:

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“L’approvazione del disegno di legge che crea l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro è una notizia positiva per tutto il personale interessato, diventato improvvisamente precario nonostante contratti a tempo indeterminato, per gli effetti del Decreto Delrio sul riordino delle funzioni tra Province e Regioni. La necessità di garantire stabilità economica e lavorativa a persone e famiglie, e di non privarsi di un patrimonio di esperienze e professionalità acquisite e consolidate nel tempo, ha portato a una soluzione trasversalmente condivisa e accettabile, con il personale che dalle Province viene trasferito alla Regione mantenendo ruolo, prerogative e diritti acquisiti.

Il buon senso ha portato invece a bocciare un emendamento presentato nell’aula consiliare dal Movimento 5 Stelle, mirato a introdurre la figura di un valutatore esterno per le attività dell’Agenzia, con retribuzione prevista di 70mila euro: una figura superflua – data la presenza del revisore unico, ed essendo il Consiglio e la Giunta regionale stessi organi di controllo e valutazione – e costosa, in antitesi alla decantata lotta agli sprechi, ma considerata ‘utile e innovativa’ dal presidente Michele Emiliano, l’unico a votare a favore insieme ai consiglieri pentastellati, ignorato dalla sua stessa giunta e maggioranza. Prove generali di un inedito asse?”.