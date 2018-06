Fi assente in consiglio: il gruppo ha deciso di non sostenere più Landella?

Di:

Foggia, 20 giugno 2018. Nella maggioranza con un sindaco di Forza Italia sono proprio i suoi consiglieri a non presentarsi. Dunque va deserta, in prima convocazione, la seduta di consiglio comunale sulla gestione dell’esercizio finanziario 2017 e la variazione del bilancio di previsione 2018-2020. Non certo una casualità dovuta a concomitanti impegni, ma una mossa politica che, in ogni caso, nessuno è disposto a commentare. Dopo mesi trascorsi ai tavoli con le segreterie politiche per ricucire strappi e riorganizzare il consiglio, dopo l’ingresso dei tre “responsabili” a rimpolpare i numeri del sindaco, le questioni con la Lega sull’azzeramento della giunta, che non c’è stato, se il quadro non muta, la minoranza può tornare ad avere i numeri, come nella crisi sulla questione Amiu e come si è visto nei numerosi rinvii, in seconda convocazione, da un anno e mezzo ad oggi. I consiglieri di Fi sono 5, potrebbero terremotare la maggioranza e spostare l’equilibrio fra maggioranza e opposizione, 12 contro 16.

Nessuno commenta, dicevamo. Secondo le indiscrezioni, la scelta è mirata, guarda alle elezioni del 2019, siamo già in campagna elettorale.

Le civiche di centrodestra si stanno riorganizzando

L’obiettivo è quello di una coalizione coesa di centrodestra, che includa Fi, Lega, Fdi e le civiche che guardano a destra, come quella del senatore Lucio Tarquinio, il fittiano che ha lasciato il partito dopo il 4 marzo e si sta riorganizzando in tutta la Puglia. In un colloquio pubblicato su ‘Stato Quotidiano’, Mimmo Verile– di ‘Direzione Italia’ è stato il responsabile cittadino- disse che si stava cercando l’unità verso le comunali foggiane, ma che questa poteva prescindere dalla scelta di Landella sindaco per la seconda volta. Ne parlò, anche, da ex assessore, con oltre mille voti, estromesso dalla prima giunta formata dopo la vittoria del centrodestra alle comunali. Il medesimo scontento che serpeggia in consiglio, quasi con la stessa incisività.

Di Mauro: “Nessuna dichiarazione prima di sentire il gruppo”

L’impressione che si trae dal clima a palazzo di città è che, nella scelta del prossimo candidato della coalizione, ci si voglia tenere le mani libere, “discussione libera senza personalismi”, è la sintesi che accenna qualche consigliere. Certamente si chiama in causa il fatto che il gruppo consiliare e Landella viaggino ognuno per proprio conto, che alcune decisioni dell’amministrazione non è difficile leggerle prima sui giornali e che la giunta, in buona sostanza, sia percepita come unica espressione di Landella. Il gruppo consiliare si incontrerà nelle prossime ore con la segreteria del partito. Raffaele Di Mauro, il coordinatore provinciale, precisa: “Non rilascio nessuna dichiarazione senza sentire prima il gruppo”. Se ci sia stata, in particolare, una scelta del sindaco che abbia fatto scattare l’ammutinamento di stamattina non si sa, probabilmente il malessere si cela da tempo e si raccoglie nella critica di uno di loro: “Tutto deve passare dal sindaco, anche una decisione minima, come se noi non conoscessimo da anni le procedure e la tecnostruttura”. Potrebbe succedere che il 21, in seconda convocazione, Fi non si presenti e che manchi la maggioranza? Sfiduciare Landella prima che termini il mandato potrebbe rafforzare l’asse di chi intende rendere collegiale la scelta del prossimo sindaco? Sempre che non l’abbiano già deciso ma, ovviamente, aggiunge un consigliere, “non lo diremmo”.

