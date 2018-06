Foggia, omicidio Tizzano. In libertà Sergio Ragno “Non ci fu favoreggiamento”

Di:

Roma, 20 giugno 2018. “(..) nel momento in cui i suddetti venivano escussi e ponevano in essere una condotta reticente, negando addirittura la loro reciproca conoscenza, lo hanno fatto con la manifesta volontà di difendere se stessi dal coinvolgimento in indagini per fatti gravi. E non per avvantaggiare le persone indiziate dell’omicidio (..)”.

Con sentenza pubblicata in data odierna (udienza del 28 febbraio 2018, I sezione penale, Presidente Antonella Patrizia Mazzei), i magistrati della Corte di Cassazione di Roma- annullando “senza rinvio” l’ordinanza impugnata – ha disposto la liberazione di Sergio Ragno, classe 1977 Foggia, al quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere dopo che il Tribunale del Riesame di Bari aveva confermato un’ordinanza del 17/07/2017 del G.i.p. del Tribunale di Bari, per la quale Ragno era risultato “gravemente indiziato di favoreggiamento personale aggravato (..) per non avere, invero, riferito di essersi recato presso l’abitazione di Sinesi Francesco la mattina dell’agguato ed avere, inoltre, negato di conoscere Villani Patrizio, in tal modo distogliendo l’attenzione degli investigatori dal Sinesi e dal Villani“.

I fatti

Come dagli atti, “Nel primo pomeriggio del 29 ottobre 2016 due killers con il volto travisato erano entrati” in un bar di via San Severo a Foggia, “e avevano fatto fuoco sulle vittime, uccidendo Roberto Tizzano e ferendo gravemente Roberto Bruno e dandosi, poi, alla fuga a bordo di un’auto compendio di furto, che veniva successivamente data alle fiamme. Le modalità eclatanti dell’azione delittuosa e l’identità delle vittime – è riportato nell’udienza – avevano indotto gli inquirenti a collocare l’episodio nell’ambito della contrapposizione tra i clan malavitosi Sinesi-Francavilla e Moretti Pellegrino-Lanza (la cui sussistenza era affermata da numerose sentenze anche definitive richiamate dall’ordinanza genetica), nel quale ultimo erano risultati gravitare il Tizzano e il Bruno; e più specificamente di individuarlo come risposta della prima consorteria all’agguato subito il 6 settembre 2016 da Sinesi Roberto, padre di Sinesi Francesco e zio di Sinesi Cosimo Damiano”.

“Invero, già all’indomani dell’agguato al Sinesi, suo figlio Francesco aveva espresso propositi vendicativi nei confronti degli esponenti del clan (come emergente da conversazioni oggetto di

captazione – riportate anche dall’ordinanza impugnata – del 7 e dell’ 11 settembre).

“Il costrutto accusatorio fatto proprio dal G.i.p. e condiviso dal Riesame di Bari”

“Secondo il costrutto accusatorio fatto proprio dal G.i.p. e condiviso dal Tribunale del riesame il materiale indiziario in atti, rappresentato dalle intercettazioni ambientali, dalle riprese effettuate la mattina dei fatti nei pressi dell’abitazione di Sinesi Francesco e dalle s.i.t. rese dal Ragno, ha consentito di dimostrare il coinvolgimento di quest’ultimo nella vicenda del

qua a titolo di favoreggiamento personale“.

Le misure cautelari eseguite nel luglio 2017

Si ricorda come furono 4 gli arresti eseguiti dal personale della Squadra Mobile di Foggia, del Servizio Centrale Operativo e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, in seguito alle indagini susseguenti il citato omicidio di Roberto Tizzano – nato a Foggia il 07.02.1995 -, e il tentato omicidio di Roberto Bruno, nato a Foggia il 04.10.1995″.

La tesi difensiva

“La difesa – si legge ancora nella sentenza della Cassazione, che ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Riesame di Bari impugnata dal legale dell’indagato- si duole che il Ragno, pur dovendosi ritenere nel momento in cui veniva escusso – dopo la visione dei filmati e gli ulteriori sviluppi di indagine che avevano fatto maturare negli inquirenti il convincimento del suo coinvolgimento nell’agguato per la sua partecipazione al summit mafioso – a prescindere dall’iscrizione formale, indagato in senso sostanziale, secondo l’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite n. 15208/10, sia stato escusso in dispregio delle garanzie difensive imposte dalla legge“. “Il difensore dell’uomo – Avvocato Ettore Censano – critica le argomentazioni del Tribunale del riesame, che fanno riferimento al criterio formale dell’iscrizione e non a quello sostanziale degli indizi“.

L’annullamento dell’ordinanza impugnata

“Orbene – riportano i magistrati della Cassazione nelle motivazioni alla base dell’annullamento dell’ordinanza impugnata – , se è vero che il Ragno ed il Piserchia sono stati legittimamente sentiti e che per potersi ravvisare il delitto di cui all’art. 378 cod. pen., come rilevato dai Giudici della cautela, non è necessario che le false informazioni producano effetti negativi sulle indagini ovvero si riferiscano ad elementi conoscitivi già nella disponibilità degli inquirenti; è altrettanto vero che, nel momento in cui i suddetti venivano escussi e ponevano in essere una condotta reticente, negando addirittura la loro reciproca conoscenza, lo hanno fatto con la manifesta volontà di difendere se stessi dal coinvolgimento in indagini per fatti gravi. E non per avvantaggiare le persone indiziate dell’omicidio, con la consapevolezza della natura elusiva di detta condotta rispetto alle investigazioni e alle ricerche dell’autorità e della finalizzazione della stessa a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche (..). Invero, ai fini della configurabilità dei reati di favoreggiamento personale e reale occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l’agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri (..)”.

