Giornata mondiale del Rifugiato e dell’Immigrato

Di:

Foggia. Al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno di ogni anno con la Risoluzione 55/76 e ha ufficializzato tale ricorrenza il 4 dicembre 2000 in occasione del 50° anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Chi sono i rifugiati e gli immigrati di oggi? Persone.

Lasciano la loro terra per cercare nuovi spazi dove poter lavorare e costruire per la loro vita condizioni ed un futuro migliore. Ma, innanzitutto, persone.

Si parla in questi ultimi tempi di provvedimenti per ‘respingere’ al di là dei confini dell’Italia e dell’Europa i flussi migratori provenienti da Africa e Asia. Come si respinge una pallina al calcio Balilla o rifiuti da scansare o posta indesiderata da far ritornare al mittente.

E sono persone.

Nel web, tra i tanti, il curriculum di uno di loro.

“Sono nigeriano, ho 22 anni e da quattro vivo in Italia. Ho frequentato la scuola media in questo paese e, applicandomi, ho conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con voti di tutto rispetto. Ho anche conseguito la patente B. Ho una costituzione fisica che mi consentirebbe di fare i lavori che richiedano un certo dispendio di energie. Ho già fatto il muratore in Libia e sono esperto di decorazioni di esterni. So e amo cucinare. Mi piace tenere in ordine le cose perché penso che l’ordine esterno possa essere riflesso di un ordine mentale. Sono molto volenteroso e di facile apprendimento. Ho rispetto per l’ambiente, i bambini e gli anziani“.

Non mancano nemmeno scene di immigranti con la testa china verso l’interno di cassonetti e braccia intente a rovistare tra i rifiuti in cerca di qualcosa che ancora possa essere sfruttabile per quel poco o tanto che ne rimane.

Sono persone. E forse l’Italia dei respingimenti e del caporalato questo lo ha perso di vista.

Le parole del Papa oggi. “Innanzitutto offrire a migranti e rifugiati ingresso sicuro e legale nei Paesi di destinazione”. Riconoscimento poi e valorizzazione delle “capacità e delle competenze dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati”, che, continua il papa, rappresentano “una vera risorsa per le comunità che li accolgono“.

Accoglienza. Con regolamentazioni, certo. Respingimenti, no.

L’Italia non dimentichi di essere e di essere stata anche paese di Emigranti.

A cura di Daniela Iannuzzi