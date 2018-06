Immigrati, Rolli “Moduli abitativi invece delle baraccopoli abusive”

Di:

Per smantellare le baraccopoli abusive nelle quali si rifugiano (si fa infatti fatica a dire che vi abitano) gli immigrati che lavorano nelle raccolte stagionali nella zona di Manfredonia, in Puglia, saranno acquistati moduli abitativi, biciclette per recarsi al lavoro e Van.

È una delle misure che sono state studiate al fine di far fronte al fenomeno del caporalato. Si tratta di un problema non legato a brevi periodi di tempo – come la stagionalità dei lavori agricoli implicati lascerebbe pensare –, ma che vede impegnati in un territorio vasto 4.000 chilometri quadrati i lavoratori 10 mesi su 12, visto il susseguirsi delle varie raccolte: si va ora concludendo, ad esempio, la raccolta dei semi di cipolla, un lavoro che avviene di notte per non rovinare alla luce del sole il raccolto.

Lo ha raccontato il prefetto Iolanda Rolli, commissario straordinario del governo per la zona di Manfredonia nel quadro delle iniziative per fare fronte al fenomeno del caporalato, tentando di stroncarlo facendo leva sull'inserimento sociale dei lavoratori – tutti immigrati provenienti dai centri di raccolta della zona – e incrementando l'efficacia dell'impegno del terzo settore, come ha raccontato il prefetto