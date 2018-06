Manfredonia, commercio su aree pubbliche durante periodo estivo. Approvazione avviso pubblico

Di:

Manfredonia, 20 giugno 2018. Con recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi per lo svolgimento di attività commerciali

da parte di operatori economici, titolari di autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante di “tipo B” per i settori merceologici alimentari e/o non alimentari nelle seguenti aree:

– n. _6_ posteggi nell’area parcheggio adiacente il centro A. Cesarano per il periodo dal 2 luglio al 18 settembre 2018;

– n. _3_ posteggi nell’area parcheggio del mercato settimanale di zona Scaloria per il periodo dal 2 luglio al 21 agosto e dal 5 settembre al 18 settembre 2018, con la precisazione che nella giornata del martedì è esclusa l’assegnazione nelle ore antimeridiane stante la concomitanza del mercato settimanale.

E’ stato approvato lo schema di domanda e le planimetrie delle aree.

E’ stato dato atto che eventuali posteggi rimasti liberi, dopo l’espletamento del bando, potranno essere assegnati a seguito di domanda degli operatori, secondo l’ordine cronologico di presentazione risultante dal numero di protocollo comunale.

