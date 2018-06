Manfredonia, “Indagini diagnostiche solai edifici scolastici pubblici”: aggiudicato servizio tecnico

Di:

Manfredonia, 20 giugno 2018. Con recente determina del Comune di Manfredonia, è stato aggiudicato il servizio tecnico per le “INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI” degli edifici scolastici del territorio (in basso l’elenco,ndr) alla Ditta CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL, per un importo netto offerto di €. 16.600,00 oltre IVA al 22%, così risultante a seguito di apposita procedura di RDO n. 1927061 del 17-04-2018 esperita sul portale MEPA di Consip ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

E’ stato dato atto che “il contributo totale massimo di € 20.252,00 è interamente finanziato dal MIUR e sarà erogato in un’unica soluzione al termine dell’espletamento delle indagini e a seguito della validazione positiva della Direzione Generale dello stesso Ministero”.

“La somma necessaria per l’affidamento del servizio in argomento troverà copertura negli stanziamenti del Bilancio Comunale 2018 e che, con successivo atto, si provvederà ad impegnare e liquidare la spesa necessaria a favore dell’aggiudicatario; tale spesa – in ossequio alle previsioni della Deliberazione n. 57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti – è urgente ed indifferibile e la sua mancata assunzione creerebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente”.

ELENCO ISTITUTI SCOLASTICI INTERESSATI ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI



ELENCO ISTITUTI SCOLASTICI INTERESSATI ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI (2015)



Atto in allegato

2018 533_Det (AFFIDAMENTO INDAGINI MEPA)_riv

Redazione StatoQuotidiano.it