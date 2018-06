“Manfredonia nel circuito d’èlite del turismo croceristico”

Di:

Dodici e ventitre: sono il numero di attracchi di navi da crociera di lusso previsti per il 2018 ed il 2019 nel porto di Manfredonia, città dal sempre più ampio respiro e forte appeal turistico, assai cresciuta negli ultimi anni. Le (complessive) trentacinque date per questo “biennio sperimentale” sono state comunicate dall’Agenzia “Mario De Girolamo” nel corso di un incontro presso l’Agenzia del Turismo di Manfredonia, con il quale sono state poste le basi per il coordinamento dell’accoglienza dei croceristi in collaborazione con l’Autorità Portuale.

Al tavolo tecnico hanno preso parte i rappresentanti dell’ “Agenzia De Girolamo”, l’A.U. dell’Agenzia del Turismo Saverio Mazzone e l’Assessore comunale alle Attività Produttive Dorella Zammarano. La prima nave, la “Panorama II” (che ritornerà il prossimo 21 settembre), è in arrivo il prossimo 28 giugno e resterà attraccata al Molo di Ponente dalle ore 7 alle ore 14. A bordo una cinquantina di statunitensi che faranno tappa nel Golfo nel corso di un tour dell’Adriatico che tocca le località costiere (italiane e straniere) più prestigiose.

Dunque, Manfredonia si attesta in una èlite di scali portuali che schiude, in una brevissima prospettiva, l’opportunità di importanti ricadute – dirette e d’indotto – economiche ed occupazionali. Infatti, come riferito dall’Agenzia De Girolamo, la città durante lo scorso autunno-inverno è stata visitata in incognito dai vertici e referenti di affermate compagnie che l’hanno individuata come meta turistica ideale per il loro target, medio-alto, meritevole di essere inserita da subito nei loro itinerari.

Oltre alla “Panorama II” nel 2018 faranno scalo l’Arethusa (27 luglio, 6 agosto, 7 settembre, 17 settembre) e l’Artemis (2 agosto, 12 agosto, 13 settembre,23 settembre, 25 ottobre, 4 novembre). Anch’esse sono due navi da crociera frequentate da americani e sosteranno in media dalle ore 7 alle 23.30 per giornata, per permettere ai crocieristi di poter godere delle bellezze di Manfredonia e del territorio.

Le due navi hanno già programmato un numero ancor maggiore di attracchi nel periodo aprile-novembre 2019: Arthemis (8 aprile,10 maggio, 20 maggio, 21 giugno, 1 luglio, 1 agosto, 12 agosto, 13 settembre, 23 settembre, 25 ottobre, 4 novembre), Arethusa (12 aprile, 22 aprile, 24 maggio, 3 giugno, 5 luglio, 15 luglio, 16 agosto, 26 agosto, 27 settembre,7 ottobre, 19 ottobre, 29 ottobre).

Nel corso dell’incontro tecnico – durante il quale l’Agenzia “Mario De Girolamo” ha annunciato la chance concreta per Manfredonia di entrare a regime nel circuito internazionale del traffico croceristico con il possibile arrivo in loco di altri armatori per visionare il porto e la città – oltre ad aver messo a punto il servizio di accoglienza ed informazione per i passeggeri, si è sottolineata la necessità di collaborazione attiva delle attività commerciali affinché siano predisposte ad andare anche oltre i canonici orari di apertura e pausa pranzo per agevolare la lieta permanenza dei graditi ospiti.

