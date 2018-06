Parco del Gargano, avviso pubblico per incarico di direttore dell’Ente

Di:

Monte Sant’Angelo, 20 giugno 2018. Pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso pubblico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano per la “individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, ai sensi dell’articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n.394 e ss.mm. ed ii”.

“Possono presentare istanza di partecipazione, pena l’esclusione, esclusivamente i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 giugno 2016 n. 143 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 174 del 27/07/2016), recante il “Regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426”, che testualmente dispone: “All’albo sono iscritti i direttori in carica e i soggetti inseriti nell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

“Costituisce requisito di accesso per poter presentare l’istanza di partecipazione l’inserimento negli elenchi degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di parco di cui ai seguenti Decreti Ministeriali: D.M. 9 febbraio 2004, D.M. 19 maggio 2005, D.M. 10 novembre 2005, D.M. 19 marzo 2010 e D.M. 14 febbraio 2018. Pertanto, qualora il soggetto partecipante non risulterà in possesso di tale requisito, oltre agli altri di seguito indicati, non verrà ammesso alla successiva fase di selezione e l’istanza verrà automaticamente escluso dalla procedura.

“La selezione tenderà ad accertare essenzialmente, data la particolare complessità gestionale dell’Ente parco nazionale del Gargano, la professionalità del soggetto partecipante, attraverso l’analisi dei titoli (di studio, scientifici, e di servizio), del Curriculum vitae, e dei risultati professionali conseguiti e dimostrati, nel risolvere complesse problematiche organizzative, tecnicoamministrative e progettuali, specificatamente connesse alla gestione di un parco nazionale”.

“L’istanza di che trattasi dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto della presente procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”

“L’Ente si riserva di effettuare apposite verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. In via preliminare verrà verificata l’iscrizione all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco del soggetto partecipante, mediante consultazione degli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (..). Qualora dal controllo venga accertata l’assenza di tale requisito il soggetto indicato verrà automaticamente escluso dalla procedura di selezione e contestualmente verrà segnalato alla competente autorità giudiziaria per dichiarazione mendace.

L’incarico di Direttore dell’Ente parco nazionale del Gargano è a tempo pieno e determinato ed è incompatibile con qualunque altro incarico dirigenziale o posizione di dipendente pubblico o privato (i dipendenti pubblici dovranno richiedere aspettativa secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle diverse amministrazioni). All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013.

Con il Direttore nominato verrà sottoscritto un contratto della durata massima di cinque anni, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata di settore. L’Ente parco nazionale del Gargano si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, di sospendere o revocare la procedura stessa, nonché di non dar luogo alla selezione dei tre nominativi qualora, a proprio insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità.

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso alle procedure di individuazione della terna o di riaprire i termini qualora dovessero intervenire nuove direttive da parte del Ministero vigilante o nuove disposizione normative in materia.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dipendente, Sig. Vincenzo Totaro, Responsabile dell’Area “Risorse umane, contratti ed informatizzazione”, cui gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni e negli orari di ufficio, per ogni informazione necessaria, ovvero mediante contatto scritto, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:

vincenzototaro@parcogargano.it.

