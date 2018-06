Riccardi “Il Manfredonia, lo porto nel mio cuore”

Di:

Manfredonia, 20 giugno 2018. ”Eccomi, con Matteo ‘Cippone’ Lauriola, Pasquale Visconti, Dino Bitetto.

Siamo tornati a ridere e a respirare quell’aria di complicità e di amicizia perenne che ci lega dai tempi del vittorioso Manfredonia Calcio. Rivederli e intrattenermi amichevolmente con loro è un tutt’uno. Ogni volta riprendiamo i discorsi lasciati in sospeso la volta precedente e ogni volta ricordiamo quello che tutti insieme (società, squadra, tifoseria, città) siamo stati capaci di realizzare non troppo tempo fa, anche se sembra passato un secolo.

Soffro, come tutti i veri tifosi sipontini, per la situazione biancoceleste attuale, per il silenzio, per gli scarsi margini d’intervento.

Dovremmo tornare tutti insieme, tutti a remare nella stessa direzione, se vogliamo restituire alla città un bene collettivo. Non credo potrà essere semplice e nemmeno immediato, ma darò il mio contributo perché Manfredonia torni ad essere orgogliosa anche della propria squadra di calcio”.

Lo ha scritto il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, in una nota pubblicata nel pomeriggio su facebook.