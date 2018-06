San Marco in Lamis, anziano minaccia il suicidio: salvato dai CC

Di:

Foggia, 20 giugno 2018. A San Marco in Lamis, verso le 14.00 di martedi, nel centralissimo corso Giannone si è letteralmente sfiorata una tragedia.

Un anziano pensionato del luogo ha infatti inscenato una protesta, sulle cui motivazioni sono ora in corso accertamenti, barricandosi nel suo appartamento e minacciando dal terrazzo di far esplodere una bombola di gas che aveva portato dalla cucina.

Immediatamente giunti sul posto i Carabinieri, sia del locale Comando Stazione che della Compagnia di San Giovanni Rotondo, hanno iniziato a parlare con l’anziano, dapprima cercando di capire quali fossero le motivazioni di un gesto tanto eclatante quanto assurdo, per poi invece cercare di guadagnare più tempo possibile nell’attesa che si presentasse l’occasione propizia per un intervento.

Il dialogo aveva infatti rivelato che il poveretto non era davvero in sé, e il rischio che mettesse realmente in pratica quanto minacciato si faceva sempre più concreto, rendendo quindi necessario un intervento risolutivo, prima che la situazione degenerasse. I Carabinieri hanno a questo punto improvvisato un piano d’azione ben congegnato, semplice ma efficace, che, mentre la maggior parte di loro, collaborati dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118, lo distraeva da un lato del terrazzo, ha visto un militare del NORM della Compagnia appoggiare senza farsi vedere una scala alla ringhiera del terrazzo stesso, per poi percorrerla fulmineamente, saltare sul balcone e immobilizzare l’anziano, proprio mentre questi stava aprendo la valvola della bombola con un accendino pericolosamente vicino.

Il tutto si è concluso, con grande sollievo generale, grazie alla fredda capacità di analisi situazionale da parte di tutti gli intervenuti, al loro spirito di iniziativa e al grande coraggio, oltre che alla prestanza, dell’Appuntato dell’Arma che è stato in grado di un gesto tanto generosamente altruista.

Dopo essere stato soccorso dal personale sanitario, il protagonista della vicenda si trova ora ricoverato presso una struttura ospedaliera.

