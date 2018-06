Sangalli Manfredonia. Şişecam “Continua la nostra leadership in Europa”

Di:

18.06.2018 – Il Gruppo Şişecam, uno dei principali player al mondo nelle linee di business che comprendono tutte le aree di base del vetro, come il flat glass, i prodotti per la casa in vetro, gli imballaggi in vetro e la fibra di vetro, nonché i composti della soda e del cromo, ha acquisito il secondo impianto di flat glass in Italia. Trakya Cam Sanayii A.Ş., inserita nella struttura di Şişecam Düzcam, ha completato l’operazione di acquisizione dell’impianto Sangalli Vetro Manfredonia situato a Monte Sant’Angelo del Gruppo Sangalli, produttore di flat glass con sede in Italia, per un importo di 15,7 milioni di euro.

Nel processo della gara d’appalto per il quale Şişecam Düzcam ha presentato la prima offerta nel mese di febbraio, alla fine degli incontri con i sindacati, ha deciso di occupare gli attuali 157 dipendenti che lavorano nell’impianto Sangalli Vetro Manfredonia, alle stesse condizioni lavorative.

Nello stabilimento di produzione del flat glass Sangalli Vetro Manfredonia, che ha una capacità di 190.000 tonnellate/anno, situato nel sud dell’Italia, si trovano anche una linea del laminato con una capacità di 4 milioni di metri quadrati/anno, una linea di magnetronico con una capacità di 4 milioni di metri quadrati/anno e una linea del satinato con una capacità di 1,5 milioni di metri quadrati/anno. Il Gruppo Şişecam nel 2016 aveva già acquistato l’impianto Sangalli Porto Nogaro nel nord Italia, sempre del Gruppo Sangalli.

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale del Gruppo Şişecam, il Prof. Dott. Ahmet Kırman, nella comunicazione che ha rilasciato in merito, ha spiegato che il Gruppo opera in quattro gruppi di business principali, ossia il “flat glass”, i “prodotti per la casa in vetro”, gli “imballaggi in vetro” e le “sostanze chimiche”, e ha dichiarato: “Şişecam, uno dei principali operatori al mondo nel settore del vetro, è una società globale, con un’esperienza di oltre 80 anni, che opera con 42 stabilimenti produttivi in 13 paesi e quasi 22.000 dipendenti. İl nostro Gruppo, in tutti i paesi in cui ha fatto degli investimenti, è sempre attento ad agire nel rispetto dei processi legali del sistema e delle tradizioni del rispettivo paese, pianifica a lungo termine le decisioni di investimento e le attua sulla base della sostenibilità. Şişecam, il più grande investitore turco in Italia, con questa acquisizione è diventato uno dei due più grandi produttori di flat glass in Italia”.

Il Prof. Dr. Ahmet Kırman, che ha sottolineato che il Gruppo Şişecam, un investitore nel settore del vetro, è una società che basa i propri investimenti sulla base della continuità e della permanenza, ha così continuato: “Şişecam non ha un approccio mirato a dismettere i propri investimenti in un momento successivo. Gli investimenti nel vetro sono di lungo respiro e richiedono pazienza. Finora, Şişecam ha gestito i 51 forni e le 13 linee di produzione del float che detiene in 13 paesi con le conoscenze, la competenza e il know-how che possiede, e in genere ha investito al di sopra delle aspettative. Colgo quindi l’occasione per condividere con tutti i nostri stakeholder in Italia il fatto che soddisferemo i requisiti di questo investimento nel modo migliore possibile.

La struttura aziendale del nostro Gruppo, che si basa su un’esperienza di 83 anni, in tutti i paesi in cui opera porta avanti le relazioni in un contesto di solidarietà e responsabilità con tutte le parti interessate, tra cui in primo luogo i dipendenti, i sindacati, i fornitori e le comunità locali, nel quadro della comprensione e del rispetto verso le leggi e le regole etiche e della filosofia che mette la persona in primo piano. Anche con Sangalli Vetro Manfredonia che è entrata a far parte dell’organizzazione del Gruppo Şişecam, tutto il processo di acquisizione è stato condotto con gli stessi principi e la stessa sensibilità”.

Nel quadro dei principi e delle politiche che abbiamo adottato come Şişecam e in quanto società a partecipazione pubblica, desideriamo informare la pubblica opinione che condivideremo con la massima trasparenza tutte le informazioni in merito sia con i nostri dipendenti che con le autorità pubbliche e le amministrazioni locali. Vogliamo pertanto cogliere l’occasione di ringraziare i nostri dipendenti, le autorità pubbliche e le amministrazioni locali che hanno contribuito a questo processo”.

“Abbiamo consolidato la nostra posizione di leader in Europa”

Il Prof. Dott. Ahmet Kırman, sottolineando che il Gruppo Şişecam attualmente svolge attività di produzione in ben 13 paesi, ha aggiunto: “Il Gruppo Şişecam oggi occupa la posizione del più grande produttore turco in Italia. Con il nostro sito produttivo di composti al cromo in Italia, Cromital SpA, ormai da diversi anni operiamo nel settore delle sostanze chimiche. Nel 2016 con Sangalli Porto Nogaro, è stato aggiunto il flat glass ai nostri settori di attività in Italia. Questa operazione di acquisizione creerà una sinergia con le nostre operazioni nel flat glass in Bulgaria e apporterà un importante contributo alla nostra competitività in Europa. Il nostro obiettivo è che il nuovo stabilimento Sangalli Vetro Manfredonia in Italia, sia per la sua posizione geografica che per la sua capacità produttiva annuale di 190.000 tonnellate, ci garantisca anche un vantaggio strategico dal punto di vista delle nostre attività nel flat glass sia in Europa che al di fuori dell’Europa, e con i nuovi prodotti puntiamo a rafforzare la nostra struttura competitiva”.

Kırman ha evidenziato che nello stabilimento Sangalli Vetro Manfredonia si trovano anche le linee del vetro laminato e magnetronico, e ha dichiarato: “La competenza creatasi nella nostra operazione per il flat glass in Italia, continuerà accrescendosi con l’acquisizione dell’impianto di Manfredonia. Grazie alle linee in questione, miriamo ad ampliare ulteriormente la nostra gamma di prodotti e a diventare il più grande produttore sul mercato di vetri architettonici in Italia. Con il completamento del processo di acquisizione dell’impianto Sangalli Vetro Manfredonia, è stata raddoppiata la nostra capacità produttiva di flat glass in Italia e abbiamo ulteriormente consolidato la nostra leadership in Europa nel settore del flat glass”.

Il Gruppo Şişecam

Il Gruppo Şişecam si colloca tra le organizzazioni più radicate in Turchia ed è un player globale nei segmenti di business che comprendono tutti i settori di base del vetro, come il flat glass, i prodotti per la casa in vetro, gli imballaggi in vetro e la fibra di vetro, nonché i composti della soda e del cromo. Il Gruppo, che opera in quattro settori commerciali principali quali il “Flat glass”, i “Prodotti per la casa in vetro”, gli “Imballaggi in vetro” e le “Sostanze chimiche”, oltre che in Turchia ha stabilimenti di produzione in Germania, in Italia, in Bulgaria, in Romania, in Slovacchia, in Ungheria, in Bosnia-Erzegovina, nella Federazione Russa, in Georgia, in Ucraina, in Egitto e in India.

Il Gruppo Şişecam oggi è il terzo principale produttore al mondo di oggetti per la casa in vetro, e il quinto di imballaggi in vetro e del flat glass; oltre ad essere uno dei dieci principali produttori di soda del mondo è anche il leader mondiale nelle sostanze chimiche al cromo. Şişecam, con 83 anni di esperienza, i quasi 22.000 dipendenti, le attività produttive diffuse in 13 paesi e le vendite in più di 150 paesi, come Gruppo su scala internazionale continua sul suo percorso con l’obiettivo di diventare uno dei tre più grandi produttori del mondo nei settori del suo core business.

