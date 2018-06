SIA, Metta “Ok copertura per polizza fideiussoria”

Cerignola. Si è tenuto martedì 19 giugno la riunione del Comitato esecutivo della Sia con successiva Assemblea dei Sindaci del Consorzio Fg/4. Sotto i migliori auspici le conclusioni della giornata.

Mentre rimane ancora critica la situazione per le strade dei Comuni soci dove i rifiuti stazionano ormai da giorni.

I nove sindaci del Consorzio avrebbero operato concordemente come nelle intese della riunione che si era tenuta venerdì 15 giugno presso la prefettura di Foggia.

“È stata garantita la copertura economica per la stipula della polizza fideiussoria a garanzia del patrimonio impiantistico del Consorzio” scrive il presidente della società in house, Franco Metta, in una nota sulla pagina Facebook dedicata al caso Sia.

“È stato, altresì, finanziato l’emungimento immediato del percolato in eccesso, che è attualmente già in atto. I nove Sindaci hanno anche concordemente programmato il reperimento di risorse per garantire al personale l’utilizzo di mezzi idonei ad eseguire nel miglior modo possibile il servizio”.

Si sarebbe aperto un varco anche per la situazione del personale della società al fine di “assicurare il pagamento degli stipendi al personale”.

Dagli atti risulta richiesta, alla unanimità dai sindaci una proroga minima, due mesi, della ordinanza del Presidente Emiliano circa la gestione dell’impianto di biostabilizzazione.

Entro questo tempo il Consorzio dovrebbe definire con ASECO l’assetto da dare alla gestione della impiantistica di proprietà del Consorzio, sia in riferimento agli impianti in attività, sia rispetto agli impianti autorizzati nell’A.I.A, di cui SIA e’ dotata.

Entro la settimana prossima è prevista una nuova Assemblea dei Sindaci ed una nuova riunione presso la SIA.