“Solstizio a San Leonardo”, “Festa Europea Musica” e “Giornata internazionale yoga” a Manfredonia

Di:

21 giugno, solstizio d’estate. Il giorno più lungo dell’anno è da vivere interamente ed intensamente a Manfredonia, dove, con il coordinamento dell’Agenzia del Turismo guidata dall’A.U. Saverio Mazzone, si celebreranno la “Festa europea della Musica” e la “Giornata mondiale dello Yoga“, con eventi dislocati in tutta la città dall’alba sino a notte inoltrata per salutare l’arrivo della tanto attesa “bella stagione”.

Un giorno speciale di per sé per Manfredonia che, da secoli, alle 12:58, vede il riproporsi del fenomeno dell’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara. A quell’ora il sole, attraverso il foro gnomonico posto sul tetto della Chiesa, proietta un fascio luminoso al suo interno, riproducendo i motivi con i quali è decorato il foro stesso, ed al momento in cui il sole è allo zenith il motivo risulta posizionato perfettamente al centro tra le due colonne adiacenti l’ingresso nord della Chiesa.

A fare da cornice, appunto, i due importanti eventi internazionali. La “Festa della Musica” verrà celebrata in riva al Golfo per il secondo anno consecutivo sull’onda del successo artistico e di pubblico del 2017. Un’iniziativa – organizzata da MIBACT, Siae e AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) – che, come avviene in tutta Europa, coinvolge in maniera organica l’Italia intera trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica e l’arte (in ogni sua forma) riescono a dare. Oltre 9 mila eventi nelle piazze, nelle strade, nei parchi, nei musei, nei luoghi di culto, nelle carceri, nelle ambasciate, negli ospedali, nei centri di cultura, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle metropolitane di oltre 500 città e borghi italiani e sedi diplomatiche all’estero.

Un appuntamento che rappresenta un “Inno alla Gioia”, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale e che a Manfredonia vedrà ben quattro appuntamenti: “GoodMorning Manfredonia” (Musica itinerante; da Piazza Falcone e Borsellino verso il Centro storico; dalle ore 6 ; a cura di Mac Academy), “Do, Re Mi, Fa, Na-ma-sté” (Yoga+Musica al Tramonto; Chiostro Palazzo San Domenico, Piazza del Popolo; dalle ore 19.30 alle 21; a cura di Donatella Damato e Mac Academy), “C’era una volta un Re” (“Concerto per Orchestra”; Piazza d’Armi, Castello di Manfredonia; dalle ore 19.00 alle 20.00. “Musica sulle Torri”; Castello di Manfredonia; dalle ore 20.30 alle 22.00;a cura del Polo Reg. Museale e dell’Ass. ArgosHippium), “Tessere o non tessere” (Music & Art live performance; Basilica di Siponto; dalle ore 21.00 alle 00.30; a cura del Polo Reg. Museale e di Mac Academy).

Tra di essi, appunto, c’è un momento della “Giornata Internazionale dello Yoga”, giunta alla sua quarta edizione, che, a sua volta, si suddividerà in sei incontri all’interno del Chiostro del Municipio: “Esercizi di Ricarica e Saluti al Sole” (dalle ore 9.30 alle 11 con Donatella Damato), “Hatha Yoga” (dalle ore 11.30 alle 13 con Alessandra Gorgoglione), “Yoga Bimbi” (dalle 16.30 alle 17.45 con Rita Rinaldi), “Yoga della Risata” (dalle 16.30 alle 17.45 con Maria Concetta Francavilla) ” Zen Stretching” (dalle ore 18 alle 19.15 con Alessandra Morlino) ed il momento clou con il Maestro indiano Vivek B. Gaur “Yoga per il rilassamento” (dalle 19.30 alle 21 con, in contemporanea, le performance artistiche di Mac Academy).

La scelta della data per la “Giornata Internazionale dello Yoga” è caduta sul 21 giugno per omaggiare il giorno con la maggior presenza di luce dell’anno, il solstizio d’estate. Non a caso, infatti, le pratiche maggiormente eseguite in quella giornata sono le sequenze di Saluti al Sole (Surya Namaskar in sanscrito) in molteplici variazioni.

Fin dalla prima edizione, nel 2015, in tutto il mondo insegnanti di yoga, praticanti e semplici curiosi hanno affollato piazze e giardini per praticare insieme. L’evento di Manfredonia è stato organizzato dall’istruttrice Donatella Damato, in collaborazione con l’Agenzia del Turismo, il Comune e le associazioni “Babalaba” e “La traccia nascosta”. Nel corso di ciascuna sessione (accesso libero e gratuito, si consiglia di indossare abiti ginnici e, se possibile, dotarsi di tappetino) saranno offerti ai partecipanti pacchettini regalo da Naturplus Bio Store.

Anche tutti gli eventi della “Festa della Musica” sono gratuiti ed a ingresso libero. Per l’occasione il Castello sarà visitabile sino alle ore 23,00 (con ultimo ingresso alle ore 22,00) ed il Parco Archeologico sino alle 00.30 (con ultimo ingresso alle ore 00.00).

www.visitmanfredonia.it