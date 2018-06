Tomasone “Flop M5S alle Amministrative? Per le liste certificate presentate”

Di:

Manfredonia, 20 giugno 2018. ”La causa del flop delle amministrative del M5S la si trova nelle liste certificate presentate. La differenza tra il Nazionale e il Comunale La si

può notare dal fatto che in ambito comunale l’elettorato non si sente rappresentato in modo adeguato,scelti anche per capacità di interpretare al meglio il pensiero dei cittadini. Mentre per quanto riguarda l’ambito Nazionale si vota il simbolo e non la persona. Alle comunali ai cittàdini interessa eleggere candidati che si relazionano, ci vogliono candidati conosciuti sul territorio Con qualità di onestà e competenza che siano in grado di rappresentare la collettività. Candidati con competenze ma sconosciuti fanno acqua da tutte le parti, mentre un candidato molto seguito sui social è già un punto di partenza perché,essendo esperto ed informato di ciò che accade nell’ambito della politica sia nazionale che locale, puo dare risposte adeguate ai cittadini. Credo che sia finita l’epoca degli sconosciuti alle Comunali.

Ora bisogna cambiare musica o si farà lo stesso errore del 10 Giugno scorso, ovvero quello di un M5S essere rappresentato in Consiglio Comunale”.

L’Attivista Giuseppe Tomasone. Ad Maiora,

Manfredonia 20 giugno 2018