“Vertenza 118 Fg”. Di Fonso ” L’Asl Foggia inibita dalla Regione”

Foggia. ”Un incontro durato più di due ore con il direttore generale teso a giustificare che la Asl Foggia sulla vertenza delle postazioni del 118 ha le mani legate, e che nonostante l’apertura a voler internalizzare le postazioni in mano alle associazioni di volontariato, non può senza il consenso della regione puglia procedere a stabilizzare piu di 120 operatori sanitari, tra cui 40 contrattualizzati e circa 80 volontari che da decenni assicurano il servizio h24 nelle postazioni definite di serie B, fra cui Manfredonia, Cerignola ed Ortanova”.

Lo dice in una nota Massimiliano Di Fonso, dell’Usppi di Foggia.

”Siamo all’assurdo!! Si stabilizzano addetti alle pulizie, ausiliari generici, ma la regione puglia non procede ad avviare un piano di stabilizzazione per autisti soccorritori, soccorritori ed infermieri, non si riesce a comprendere che il servizio di emergenza-urgenza ha bisogno di linearità, no di disuguaglianze sociali, che spaccano la provincia e che creano lavoratori di serie A e di serie B, e che in alcuni comuni si ha il rischio di non avere gli strumenti necessari per gli interventi immediati di emergenza.

Come già detto daremo battaglia, non permetteremo che si continui ad essere superficiali in un servizio importante quale il 118, combatteremo affinché si possa dare la stessa condizione economica e giuridica agli operatori sanitari che lavorano con le associazioni e che quotidianamente devono lottare per farsi pagare lo stipendio e per farsi riconoscere il diritto alla stabilizzazione dopo decenni di volontariato e di sacrifici, subendo minacce e ricatti continui.

Ci affideremo al Prefetto di Foggia affinché sulla vertenza dia la massima attenzione e la massima determinazione per evitare che la stessa sfoci in momenti di tensione, e di condizioni incontrollabili. Innanzi alla Asl Foggia presenti anche famiglie e bambini figli di operatori sanitari. Le organizzazioni sindacali Usppi ed Usb non molleranno fino alla risoluzione della stessa vertenza che ci auguriamo presto possa determinarsi in prefettura. Emiliano se ci sei batti un colpo”.

Redazione StatoQuotidiano.it

