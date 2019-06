Carapelle. Armi, droga: arrestato pregiudicato 50enne

Di:

Foggia. Nella serata di ieri, Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia “Gruppo Foggia” hanno tratto in arresto Rocco Morra, classe 1969 perché colto in flagranza dei reati di detenzione per porto illegale di armi, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo Hashish.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto con auto civetta, in Carapelle, l’attenzione degli Agenti veniva attirata da una Fiat Punto condotta da un uomo, che non appena si avvedeva della presenza della polizia accostava repentinamente e scendeva dall’auto.

Da un attento servizio di osservazione gli Agenti vedevano il predetto, poi identificato per Rocco Morra, pregiudicato, interloquire con un paio di persone. Subito dopo gli Agenti decidevano di fermare Morra e sottoporlo ad un sommario controllo, nel corso del quale, nelle tasche dei pantaloni, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 10 grammi.

L’atteggiamento di Morra che tentava di dissimulare il nervosismo, insospettiva ulteriormente gli operanti che proseguivano con i controlli anche sulla Fiat Punto parcheggiata poco prima dall’uomo.

Infatti nel portabagagli del veicolo, occultate sotto il pianale alloggio bombola del gas gpl di serie, si rinvenivano numerose armi e munizionamento, come di seguito indicate:

1. Fucile mitragliatore privo di marca, calibro 7,62, completo di serbatoio proiettili bifilare – presumibilmente arma da guerra;

2. fucile semiautomatico calibro 12 privo di matricola con canna modificata – arma clandestina -;

3. fucile semiautomatico calibro 12 matricola denunciato rubato in data 11.06.2010 a Foggia;

4. fucile sovrapposto in calibro 12

5. pistola semiautomatica in calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore vuoto – arma clandestina -;

pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di due caricatori non riforniti – arma clandestina –

6. pistola semiautomatica calibro 7.62x25mm completa di caricatore non rifornito

7. nr. 14 cartucce in calibro 12 a pallettoni;

8. Nr. 1 scatola di munizioni contenente nr. 20 cartucce in calibro 7,62×51

9. Nr. 27 cartucce calibro 380 auto

10. Nr. 52 cartucce calibro 7,65 di varie marche

Ulteriori accertamenti sull’auto consentivano di appurare la provenienza furtiva della stessa, oltre al possesso di un documento d’identità falso.

Dopo gli accertamenti di rito Morra è stato associato nel carcere di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.

Redazione StatoQuotidiano.it